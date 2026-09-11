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Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân dự Festival truyền thống tại Mông Cổ

Thứ Sáu, 14:46, 11/09/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 11/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân đã mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân dự Festival truyền thống tại Khu phức hợp Chingisiin Khaanii Khuree.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng các đại biểu đã được tham gia Lễ hội Naadam thu nhỏ - tái hiện Lễ hội truyền thống lớn nhất, lâu đời nhất và là niềm tự hào của người dân Mông Cổ, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đồng thời trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc của người Mông Cổ, thưởng thức các món ăn truyền thống trong không gian nhà lều của người Mông Cổ.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân đã tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống của người Mông Cổ tại Khu phức hợp Chingisiin Khaanii Khuree.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsog cho biết, thông qua hoạt động tại thảo nguyên, phía Mông Cổ mong muốn giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam những nét đặc sắc của văn hóa du mục và đời sống của người dân Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsog khẳng định, phía Mông Cổ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mông Cổ, có thể là đầu tư liên doanh, sản xuất da, len, thịt… để xuất sang nước thứ ba, tăng cường chuyến bay kết nối hai nước trong bối cảnh nhiều người Mông Cổ mong muốn đi du lịch Việt Nam.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsog và Phu nhân, các cơ quan hữu quan cùng nhân dân Mông Cổ đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và những tình cảm tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong gần 3 ngày qua, đất nước và nhân dân Mông Cổ đã để lại cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam những ấn tượng hết sức tốt đẹp về một đất nước tươi đẹp và giàu lòng mến khách.

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Đặc biệt, hoạt động tại thảo nguyên là trải nghiệm ý nghĩa đối với các thành viên trong Đoàn, qua đó giúp hiểu biết thêm về văn hóa, đời sống của người dân Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, sự gắn kết giữa hai nước, nhân dân hai nước.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo trong những ngày qua; chúc Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ, Phu nhân và các đại biểu Quốc hội Mông Cổ mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và bày tỏ mong muốn sớm gặp lại tại Việt Nam.

Hoạt động này đã kết thúc chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta từ ngày 9-11/9.

Lê Tuyết/VOV
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