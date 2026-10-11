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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung Quốc

Chủ Nhật, 08:29, 11/10/2026
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VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực, với nhiều kết quả hợp tác quan trọng.

Sáng nay (11/10), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Nhân đại toàn quốc Trung Quốc) theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. 

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Trung Quốc.

Tham gia Đoàn chính thức có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Nguyễn Doãn Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cùng tham gia Đoàn.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Trung Quốc.

Trải qua 76 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950 - 18/1/2026), quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 11-15/10/2026 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua, đặc biệt là sau các chuyến thăm lẫn nhau của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tiếp tục phát triển tích cực, với nhiều kết quả hợp tác quan trọng, đồng thời đứng trước những cơ hội và yêu cầu mới.

Chuyến thăm là dịp quan trọng để lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tiếp tục trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần triển khai hiệu quả các nhận thức chung cấp cao, đặc biệt là những kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4/2026.

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Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 11-15/10/2026.

Điểm nhấn trong chuyến thăm này là việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Phiên họp là một hoạt động thực chất, tạo cơ hội cho cơ quan lập pháp hai bên cùng chia sẻ và cụ thể hóa những định hướng để tăng cường phối hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn nữa cho hợp tác giữa hai nước, giám sát và đôn đốc việc triển khai các nhận thức chung, các thoả thuận cấp cao và các cấp mà hai nước đã đạt được.

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Học giả Trung Quốc: Hợp tác nghị viện góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc hiện đang ở giai đoạn phát triển mức độ cao, với giao lưu cấp cao thường xuyên, hợp tác cơ chế hóa ngày càng hoàn thiện và đóng góp thiết thực vào việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Lê Tuyết/VOV
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