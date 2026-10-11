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Chủ tịch Quốc hội thăm Trung Quốc: Những thông điệp trong hợp tác Quốc hội

Chủ Nhật, 06:00, 11/10/2026
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VOV.VN - Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11-15/10/2026.

Chuyến thăm vừa mang tính chất nhân dân vừa mang tính chất nhà nước của hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và sẽ tạo ra những thông điệp hữu nghị trong việc tăng cường tính thực chất, hiệu quả của hợp tác Quốc hội, góp phần cho sự phát triển chung của hai nước.

Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ngày càng được coi trọng

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.  

Trung Quốc hơn 20 năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN trong 10 năm liên tiếp và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới trong hai năm 2024 và 2025.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế (31/8/2025)

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 256 tỷ USD, tăng 24,8% so với năm trước. Trong 7 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 184 tỷ USD, tăng 35,1% so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 849 dự án, chiếm khoảng 35% tổng số dự án FDI được cấp mới tại Việt Nam.

Trong tổng thể quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ngày càng được coi trọng, không ngừng mở rộng cả về nội dung, hình thức và cơ chế phối hợp. Không chỉ góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp còn có vai trò quan trọng trong việc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quan hệ song phương phát triển ổn định, lâu dài.

Thông qua chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường sự hợp tác mật thiết giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, không chỉ ở cấp cao nhất mà ở tất cả các cấp, bao gồm cả cấp ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ, hội đồng nhân dân các địa phương, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao mới.

Tăng cường kết nối chiến lược về giao thông, kết nối cửa khẩu thông minh

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, hai bên đã xác định những nội dung rất thực chất trong các lĩnh vực như tăng cường kết nối chiến lược về giao thông, kết nối cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu kinh tế qua biên giới, tăng cường quản trị đô thị, tăng cường nền tảng xã hội, nền tảng nhân dân và chia sẻ những kinh nghiệm và cơ hội hợp tác trong khoa học công nghệ.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ hy vọng, Trung Quốc có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển, giúp hai bên tăng cường hiểu biết, từ đó tạo thuận lợi cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như các lĩnh vực hợp tác mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác về AI, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển đô thị thông minh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, chuyến thăm sẽ có những thông điệp mới: "Hoạt động đối ngoại của Quốc hội vừa mang tính nhân dân, vừa mang tính nhà nước. Tôi cho rằng, việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Quốc hội hai nước, giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ và các địa phương sẽ góp phần truyền tải thông điệp về tình hữu nghị, sự gắn kết giữa nhân dân hai nước và tinh thần hợp tác thực chất Việt Nam - Trung Quốc.

Đồng thời, những hoạt động này cũng cho thấy sự chủ động của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc trong việc nâng cao tính thực chất, hiệu quả của hợp tác nghị viện, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước".

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Đây là cơ chế mới được thiết lập năm 2024, cũng là cơ chế hợp tác liên nghị viện ở cấp cao nhất mà hai bên thiết lập rất ít với các quốc gia khác trên thế giới.

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Phiên họp lần thứ nhất Uỷ ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Phiên họp lần thứ hai này, được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế này, thúc đẩy hợp tác nghị viện phát triển sâu rộng, thiết thực hơn. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho rằng, sau thành công của Phiên họp thứ nhất của Ủy ban hợp tác được tổ chức tại Hà Nội ngày 31/8/2025, Phiên họp lần thứ hai sẽ tiếp tục thúc đẩy cơ chế này hoạt động thường xuyên, với chương trình, nội dung và trọng tâm hợp tác rõ ràng hơn.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ cụ thể hóa những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai nước, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc và có ý nghĩa đặc biệt đối với hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ cụ thể hóa những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai nước, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc và có ý nghĩa đặc biệt đối với hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước. 

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11 - 15/10/2026.

 

Lê Tuyết/VOV
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