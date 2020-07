Chủ tịch Quốc hội dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2020

Tối nay 28/7, tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội diễn ra lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo công tác thông tin Đối ngoại Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

Tham dự lễ trao giải có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại Trung ương Võ Văn Thường; các Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong giai đoạn này, công tác thông tin đối ngoại đã tranh thủ được nhiều cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đầu năm 2019, Việt Nam trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi đăng cai Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ -Triều lần thứ hai. Trong năm nay, Việt Nam chính thức đảm nhiệm những trọng trách đối ngoại quan trọng, như: Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA-41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đặc biệt, với những thành công trong “cuộc chiến chống Covid-19”, đất nước ta được đông đảo báo chí, dư luận truyền thông quốc tế đánh giá cao. Có thể thấy rằng, các tác phẩm, sản phẩm thông tin đối ngoại đã bám sát các đề tài thời sự nóng hổi của thế giới và đất nước, vừa đóng góp vào việc tăng cường nhận thức, đồng thuận xã hội, vừa tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Chính trong “cơn sóng thần đại dịch” đó, Việt Nam đã đạt được những kết quả hết sức nổi bật trong phòng, chống đại dịch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc, cùng với sự tin tưởng, đồng lòng của nhân dân, sự chung tay, hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp. Thành công ban đầu của Việt Nam đã giúp đất nước ta bước vào trạng thái bình thường mới sớm hơn nhiều nước trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sự chủ động, tích cực và quyết tâm của chúng ta đã không chỉ giúp đất nước vượt qua thách thức, mà còn phát huy cao độ trách nhiệm quốc tế, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một cách chủ động, linh hoạt và đầy tự tin.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn thể hiện tình đoàn kết quốc tế, sự tương thân, tương ái, hỗ trợ các nước khác cùng vượt qua đại dịch. Lãnh đạo Nghị viện nhiều nước đã gửi thư đánh giá cao và bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước sự hỗ trợ và những nỗ lực của Việt Nam trong cuộc chiến chung của ASEAN chống đại dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại đã được phát huy chủ động, tích cực và rất hiệu quả. Một mặt, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt là báo chí truyền thông, đã phản ánh rõ ràng, kịp thời, minh bạch các chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước, các nỗ lực, quyết tâm chống dịch không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, một xã hội nhân văn với các hành động tương thân, tương ái.

"Qua nhiều kênh và phương thức thông tin, đã cập nhật liên tục bức tranh dịch bệnh trên toàn thế giới, qua đó giúp cho nhân dân có được nhận thức đúng đắn trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh, không hoang mang, lo sợ song cũng không chủ quan, lơ là. Đặc biệt, công tác thông tin đối ngoại đã tận dụng tốt cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước với chế độ chính trị ưu việt, nền kinh tế linh hoạt, giàu tiềm năng, xã hội nhân văn, đối ngoại trách nhiệm, qua đó vị thế, uy tín, hình ảnh của nước ta được nâng cao trên trường quốc tế", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ rõ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, năm 2020 là năm then chốt hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII đề ra, năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm có những ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước.

Về đối ngoại, đây là năm Việt Nam đảm nhiệm những trọng trách đối ngoại to lớn và hết sức nặng nề. Các nhiệm vụ đối nội và đối ngoại đó được triển khai trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, thậm chí thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra là chưa từng có. Là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng và đối ngoại của Đảng, công tác thông tin đối ngoại cần được tiếp tục triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả, phát huy cao độ những cơ hội đã tạo dựng được.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan liên quan, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới cần nâng cao hơn nữa nhận thức sâu sắc về vị thế của đất nước và vai trò, trách nhiệm của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

"Chủ động “biến thách thức thành thời cơ”, tranh thủ cơ hội quý giá về thông tin đối ngoại mà đất nước ta có được trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19 để tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; vừa khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, vững vàng của Đảng ta, vừa thu hút mọi nguồn lực để góp phần phục hồi và phát triển kinh tế", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại ở cả trong và ngoài nước; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo nhằm chủ động, linh hoạt tham mưu các giải pháp đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các cơ quan liên quan đẩy mạnh đa dạng hóa các phương thức truyền thông đối ngoại, trong đó chú trọng việc sử dụng các ngôn ngữ nước ngoài; tăng cường hợp tác quốc tế về thông tin đối ngoại, tranh thủ các đối tác thông tấn, báo chí lớn, các kênh truyền thông quốc tế uy tín. Đồng thời tranh thủ hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại có sức lan tỏa, bao phủ rộng, các trang mạng, mạng xã hội.

Quan tâm củng cố, đổi mới lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, phấn đấu xây dựng một đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chuyên gia có nhận thức chính trị cao, am hiểu về đất nước và quốc tế, tinh thông nghiệp vụ và nắm bắt các xu hướng truyền thông quốc tế, có khả năng đáp ứng yêu cầu thông tin trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ 4.0.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI nhận được 1.331 tác phẩm tham dự gồm các loại hình báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh, sách, video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại. Các tác phẩm thể hiện bằng 17 ngôn ngữ. Ban Tổ chức và Hội đồng giải thưởng đã lựa chọn 175 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 18 giải Nhất, 33 giải Nhì, 44 giải Ba và 80 giải Khuyến khích./.

Đài Tiếng nói Việt Nam đạt các giải, Giải A: Loạt bài: “Biển Đông giữa vòng xoáy cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt” của nhóm tác giả Trần Hùng Cường và Trần Ngọc Khánh, Báo Điện tử VOV.VN. Tác phẩm "Tết Nguyên đán – Lễ hội đặc biệt của lòng người" - nhóm tác giả Ban Đối ngoại VOV5. Tác phẩm "Argentina xin chào Việt Nam", nhóm tác giả: Gaston Fiorda, Cecilia Muzzioli, Vũ Hương Giang, Kênh RAE (Phát thanh đối ngoại), Đài Phát thanh Quốc gia Argentina và Chương trình Tây Ban Nha, Ban Đối ngoại VOV5.

Giải nhì Loạt bài “Nhận diện và giải độc “Chiến thuật vùng xám” của Trung Quốc ở Biển Đông” do nhóm phóng viên Thu Lan và Tuấn Nam, Ban Thời sự VOV1 thực hiện. Tác phẩm "Hello Kimchi", tác giả Jeon Hyongjun, Han Yeo-jin, Phạm Thanh Vy, Lê Anh Tôn, Ban Đối ngoại VOV5. Tác phẩm "Trọn nghĩa đồng bào" của nhóm tác giả của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Giải C: Loạt bài: Hành trình đi tìm người lính trong bức ảnh “biểu tượng nhất” cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược", nhóm tác giả của Báo điện tử VTC News. Tác phẩm "Việt Nam - Indonexia: Nước xa mà lòng không xa", nhóm tác giả: Trần Hương Trà, Nguyễn Thị Hà - Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Indonesia. Tác phẩm "Hồn Tết – Hồn dân tộc", Ban Văn hóa Xã hội VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam. Tác phẩm "Stay united, together we win" (Đoàn kết, cùng nhau chúng ta cùng chiến thắng), tác giả Đặng Mai Phương, Ban Đối ngoại VOV5.

Giải khuyến khích: “Cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam", tác giả: Thúy Ngà, Ban Thời sự VOV1. Tác phẩm “Bà Hoàng ăn cơm nắm muối vừng, đưa thương hiệu sơn Việt ra thế giới” của tác giả Mai Hồng, Ban Thời sự VOV1. "Từ Hannah Hà Nội đến Hannah Havana", tác giả Nguyễn Việt Anh, Ban Đối ngoại VOV5. Tác phẩm "Việt Nam trong mắt người mù là tôi", nhóm tác giả Ban Đối ngoại VOV5. Tác phẩm "Cùng Cee Jay đón Tết Việt", nhóm tác giả Nguyễn Thanh Hà, Lê Phương Khánh, Ban Đối ngoại VOV5./.