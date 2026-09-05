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Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai giảng năm học mới tại Hưng Yên

Thứ Bảy, 09:19, 05/09/2026
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VOV.VN - Hòa chung không khí háo hức, vui tươi chào đón lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, sáng nay, 5/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên.

Trước khi bắt đầu lễ khai giảng, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đã thực hiện nghi Lễ dâng hương danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng tại Hưng Yên

Trường phổ thông cấp III Lê Quý Đôn được thành lập năm 1957 mang tên Trường phổ thông cấp 3 Thái Bình (tiền thân của Trường THPT Lê Quý Đôn ngày nay) đánh dấu mốc lịch sử của nền giáo dục của tỉnh: Đó là ngành học phổ thông đã hoàn chỉnh đủ ở 3 cấp.

Địa điểm ban đầu của trường đặt gần nhà thờ thị xã Thái Bình, nay là trường tiểu học Lê Hồng Phong, phố Nguyễn Du, thành phố Thái Bình cũ (thuộc phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên mới).

Từ khi thành lập và phát triển cho đến ngày nay với quy mô 42 lớp, gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, nhiều năm liên tục nhà trường được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, được nhận Cờ Luân lưu của Chính phủ, Huân chương lao động hạng nhì, ba….

Đội ngũ các thầy cô giáo đạt chuẩn 100%, trong đó có nhiều thầy cô là thạc sĩ, đang theo học thạc sĩ. Hàng năm có nhiều giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, giáo viên dạy giỏi các cấp, nhiều giáo viên nhận được bằng khen của giám đốc sở, bộ trưởng bộ giáo dục.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn 

Những năm gần đây hoà chung với phong trào của toàn ngành, nhà trường luôn luôn đổi mới trong công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương pháp kiểm tra thi cử, đánh giá xếp loại giáo viên, học sinh. Đó là cơ sở tiền đề giúp nhà trường từng bước tạo nên sự nhảy vọt về chất, về kỷ cương, nền nếp hoạt động, nâng cao chất lượng trong giảng dạy, học tập và vị thế uy tín của nhà trường.

Sau khi dự Lễ khai giảng trực tuyến trên toàn quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng bức tranh Bác Hồ và các em học sinh cho tập thể Nhà trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Thư ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trao tặng cho các học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh xuất sắc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh tại lễ khai giảng

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Lê Tuyết/VOV
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