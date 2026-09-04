Tây Ninh gỡ khó trường học vùng biên trước ngày khai giảng

Trường biên giới vượt khó năm học mới

Tại các xã biên giới của tỉnh Tây Ninh, công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 còn khó khăn, nhất là thiếu giáo viên, cơ sở vật chất và điều kiện tiếp cận công nghệ. Các trường đang chủ động giải pháp để bảo đảm việc dạy và học ngay từ đầu năm học.

Trường Tiểu học và THCS Bình Hòa Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày 5/9

Trường Tiểu học và THCS Bình Hòa Đông, xã Bình Hòa (trước đây là huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) có 36 cán bộ, giáo viên, với 566 học sinh. Trường còn thiếu giáo viên các môn Toán, Tiếng Anh, Âm nhạc và Giáo dục công dân. Nhà trường tham mưu địa phương điều động, tăng cường và hợp đồng giáo viên.

Cơ sở vật chất, bàn ghế, thiết bị dạy học và Internet cơ bản được bảo đảm. Trường tiếp tục tổ chức bán trú cho học sinh THCS, sau khi đã triển khai với cấp tiểu học từ năm 2019.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bình Hòa Đông cho biết, đến thời điểm này, nhà trường đã có giáo viên tăng cường và hợp đồng; cơ sở vật chất đảm bảo, bàn ghế đầy đủ. Nhà trường cũng phối hợp với các đơn vị đưa Internet đến các phòng học, trang bị màn hình tivi.

"Do địa phương còn khó khăn nên thiết bị để các em tiếp cận với công nghệ còn hạn chế. Vì vậy, nhà trường cũng kiến nghị lãnh đạo địa phương hỗ trợ thêm về thiết bị, cũng như tổ chức các lớp tập huấn. Trước mắt, trường sẽ từng bước đưa công nghệ này vào để các em làm quen và tiếp cận", ông Lâm nói.

Trường học vùng biên Tây Ninh sẵn sàng cho ngày khai giảng

Trường Mầm non Bình Hòa cũng đang ổn định tổ chức sau khi sáp nhập 3 trường. Trường hoạt động từ ngày 1/9/2026, có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên, với 281 trẻ tại 11 lớp.

Do địa bàn quản lý rộng, khoảng cách giữa các phân hiệu từ 8-10km nên việc điều hành, di chuyển còn khó khăn. Một số gia đình khó khăn về kinh tế, khoảng cách đến trường xa cũng ảnh hưởng việc huy động trẻ.

Cô Võ Sinh Kiều, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Hòa, xã biên giới Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh nói: "Nhà trường trước hết sẽ tham mưu với lãnh đạo xã để có thêm các chương trình hỗ trợ học sinh khó khăn, cũng như các suất học bổng cho các em. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động các nhà hảo tâm để có những chính sách chăm lo, hỗ trợ, giúp các em an tâm đến trường".

Gỡ điểm nghẽn giáo dục vùng biên

Xã Bình Hòa hiện có 4 trường học, gồm 1 trường mầm non và 3 trường tiểu học, THCS. Toàn xã có khoảng 297 trẻ mầm non, 670 học sinh tiểu học và 545 học sinh THCS. Công tác tuyển sinh và huy động học sinh ra lớp cơ bản bảo đảm, nhưng một số học sinh ở xa trường, gia đình còn khó khăn.

Thầy cô giáo Trường Mầm non Bình Hòa sắp xếp trường lớp cho năm học mới

Địa phương vận động mạnh thường quân hỗ trợ tập sách, xe đạp và phương tiện cần thiết cho học sinh. Đồng thời, nhà trường tìm giải pháp khắc phục thiếu giáo viên các môn Mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn.

Trước mắt, các trường hợp đồng thỉnh giảng giáo viên từ đơn vị lân cận hoặc giáo viên đã nghỉ hưu. Về lâu dài, địa phương kiến nghị tăng định mức giáo viên trên lớp để đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày và có chính sách thu hút giáo viên về vùng biên.

"Kiến nghị đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo là nên tăng định mức tỷ lệ giáo viên trên lớp để đảm bảo giáo viên dạy học hai buổi một ngày. Hiện nay, tỷ lệ này là 1,7 giáo viên trên lớp đối với tiểu học và 1,9 đối với trung học cơ sở. So với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì tỷ lệ giáo viên như vậy vẫn chưa đảm bảo. Vì vậy, tôi kiến nghị tỉnh có hướng giải quyết để tăng tỷ lệ giáo viên trên lớp ở các cấp học, nhằm đảm bảo nhu cầu dạy và học", ông Trần Quang Đăng, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh kiến nghị.

Bước vào năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh có trên 31.000 cán bộ, giáo viên, viên chức nhưng còn thiếu khoảng 1.800 giáo viên và nhân viên, chủ yếu tập trung ở địa bàn dân cư tăng nhanh, khu công nghiệp và một số môn học.

Trước đó, ngành đã tuyển 1.484 giáo viên, nhân viên. Trước mắt, tỉnh tiếp tục điều động, luân chuyển, biệt phái giáo viên và cho các trường hợp đồng thỉnh giảng để bảo đảm việc dạy học.

Sau sắp xếp mạng lưới, số cơ sở giáo dục công lập giảm khoảng 440 đơn vị, tương ứng 45,4%. Việc sắp xếp không ảnh hưởng việc học tập của học sinh, khi các em cơ bản vẫn học tại trường, phân hiệu và điểm trường cũ.

Về lâu dài, tỉnh Tây Ninh dự kiến đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 cho cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học. Riêng 19 xã biên giới, sẽ đầu tư 1.669 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa 19 trường phổ thông theo hướng bán trú, cùng các hạng mục bếp ăn, nước sạch và y tế trường học.

Ngành tiếp tục rà soát giáo viên thiếu, điều động, biệt phái dạy liên trường; phối hợp các trường đại học đào tạo, đặt hàng giáo viên và triển khai chính sách thu hút giáo viên về Tây Ninh.

Tây Ninh cố gắng bảo đảm học sinh vùng khó được đến trường an toàn, học tập đầy đủ và tiếp cận giáo dục bình đẳng, chất lượng.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh thông tin: " Ngành xác định chủ đề là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, gắn với phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Trên tinh thần đó, ngành sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh; đồng thời nâng cao năng lực số, ngoại ngữ, kỹ năng và xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Đặc biệt, ngành sẽ chú trọng khả năng tiếp cận giáo dục bình đẳng giữa các khu vực, từ đô thị, khu công nghiệp, nông thôn đến vùng biên giới".

Với các giải pháp trước mắt và kế hoạch đầu tư lâu dài, Tây Ninh đang từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về giáo viên, cơ sở vật chất và điều kiện học tập ở vùng biên. Mục tiêu là bảo đảm học sinh vùng khó được đến trường an toàn, học tập đầy đủ và tiếp cận giáo dục bình đẳng, chất lượng.