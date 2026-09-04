Trước thềm khai giảng: Chiềng Sơn ở Sơn La rực rỡ màu cờ

Gần 1.000 học sinh trường nội trú liên cấp tiểu học - THCS Chiềng Sơn thuộc xã biên giới Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La sẽ chính thức khai giảng năm học mới cùng học sinh cả nước vào ngày 5/9. Trong không khí tươi vui, phấn khởi, hôm nay, thầy trò nhà trường đã cùng nhau hoàn tất khâu trang trí và các phần việc khác, sẵn sàng cho ngày khai giảng để bước vào học tập, giảng dạy trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại.

Các em học sinh háo hức đón chờ ngày khai giảng.

Thầy trò Trường nội trú liên cấp Chiềng Sơn tập luyện văn nghệ để biểu diễn trong ngày khai giảng.

Tiếng nhạc, tiếng hát ngân vang rộn rã, trước thềm khai giảng, thầy trò Trường nội trú liên cấp tiểu học - THCS Chiềng Sơn, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La ai nấy đều tất bật nhưng không ai mỏi mệt khi được ngắm nhìn ngôi trường mới khang trang, rực rỡ màu cờ đang hiện hữu giữa núi rừng xanh ngát. Nơi đây, con em các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú... sẽ được học tập, rèn luyện, chắp cánh để bay cao, bay xa tới chân trời rộng mở.

Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Anh, giáo viên nhà trường chia sẻ, năm học mới cận kề rồi nhưng do thời tiết không ủng hộ, trời mưa nhiều nên nhà thầu đã thi công bị chậm so với kế hoạch. Vì vậy, các thầy cô đã phải hỗ trợ bằng cách cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp sách vở, đồ dùng tại các phòng học chức năng, phòng nội trú. Ngoài ra, nhà trường cũng nhận được sự chung tay của các bậc phụ huynh và các tổ chức đoàn thể ở xã. Mỗi người một việc, đảm bảo công tác chuẩn bị được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai giảng.

Các lực lượng chung tay dọn dẹp trường lớp...

Lãnh đạo kiểm tra cơ sở vật chất tại khu nhà y tế của trường.

Chị Vì Thị Nghiền, dân tộc Thái, ở bản Chiềng Xuân, xã Chiềng Sơn hôm nay cũng gác lại toàn bộ việc nhà để đến trường cùng thầy cô và 2 con học lớp 6 và lớp 7 trang trí trường lớp, dọn dẹp khu nhà nội trú để các con chuẩn bị vào ở. Nét mặt rạng rỡ với nụ cười thường trực trên môi, chị cho biết chưa bao giờ nghĩ có ngày các con của chị lại được học tập trong một ngôi trường to đẹp, hiện đại đến thế.

"Tôi rất vui mừng khi được gửi con vào ngôi trường mới khang trang, đầy đủ, phòng học rộng rãi, rất hiện đại. Hy vọng con sẽ học tập, rèn luyện tốt để có tương lai tốt đẹp sau này", chị Nghiền chia sẻ.

Cô trò rực rỡ, tươi vui trước ngày khai giảng.

Trường nội trú liên cấp tiểu học - THCS Chiềng Sơn được khởi công ngày 3/12/2025 với 12 khối nhà chính, bao gồm các khu nhà lớp học, nhà ở nội trú, khối nhà bếp, nhà đa năng... Đây là 1 trong số 13 trường nội trú liên cấp được tỉnh Sơn La xây dựng tại 13 xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Thầy giáo Đỗ Công Bình, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này, nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy ở 28 lớp với 980 học sinh; trong đó có 903 em sẽ ăn, ở nội trú. Trong các tháng hè, các thầy cô đã được tham gia các đợt tập huấn về nghiệp vụ, đảm bảo vận hành mọi công việc của trường ngay từ đầu năm học.

"Các thầy cô giáo ai cũng rất phấn khởi vì lần đầu trong đời được tham gia giảng dạy ở một đơn vị có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại như thế. Trong thời gian tới, trên cơ sở hướng dẫn của các cấp, nhà trường sẽ xây dựng các phương án giảng dạy và chăm sóc nuôi dưỡng các em đảm bảo tốt nhất", thầy Đỗ Công Bình nói.

Nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu sau 15/9 thầy trò nhà trường chính thức bước vào học tập, giảng dạy.

Cũng theo thầy Đỗ Công Bình, sau 240 ngày thi công, hiện khối lượng hoàn thành đạt 91%. Ngay sau ngày khai giảng, các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được các nhà thầu khẩn trương triển khai, phấn đấu sau ngày 15/9, toàn bộ 980 học sinh và gần 80 cán bộ, giáo viên của trường chính thức bước vào học tập, giảng dạy ổn định, phấn đấu đạt kết quả cao.