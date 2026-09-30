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Chủ tịch Quốc hội: Giữ "3 kỷ luật" để luật trình Quốc hội đảm bảo chất lượng

Thứ Tư, 12:17, 30/09/2026
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VOV.VN - Phát biểu bế mạc sau 6 ngày làm việc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng 30/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý cần rà soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, nhất là trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau.

Tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 36 nội dung, trong đó: thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027 và 3 Nghị quyết thuộc thẩm quyền; tập trung xem xét, cho ý kiến đối 29 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các nội dung, nhất là các dự án luật, cần tập trung hoàn thiện, chỉnh lý kỹ lưỡng, bảo đảm quy định chặt chẽ, khoa học, khả thi.

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Toàn cảnh phiên họp thứ 6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

"Tôi đặc biệt lưu ý yêu cầu rà soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, nhất là trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau. Mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; rà soát kỹ các quy định giao thoa, liên quan đến nhau để bảo đảm khi sửa đổi quy định này không làm phát sinh khoảng trống, chồng chéo hoặc cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng. Nếu luật nào có tình trạng này, thì đồng chí Bộ trưởng chịu trách nhiệm, đồng chí Chủ nhiệm thẩm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Tư pháp chịu trách nhiệm", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, đối với các nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, các cơ quan khẩn trương chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực ngay sau phiên họp để kịp thời ban hành.

Đối với Chương trình lập pháp năm 2027, cần tổ chức thực hiện ngay, coi việc đăng ký dự án vào Chương trình là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng, không phải chỉ là đưa thêm một nội dung vào danh mục. Đặc biệt việc thực hiện Chương trình sẽ là căn cứ để đánh giá KPI, những nhiệm vụ lập pháp nào không hoàn thành, hoặc chậm muộn thì cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến, thảo luận 17 dự án luật, với 78 lượt ý kiến; đồng thời, chiều qua, 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã họp để rà soát, thống nhất về các nội dung và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2. 

Theo đó, bổ sung thêm 1 Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; rút 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên. Dự kiến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội xem xét thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật.

Tháng 10 cũng diễn ra Hội nghị Trung ương 4, vì vậy, theo Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan cần đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn mà Hội nghị sẽ quyết định; bảo đảm các quyết sách của Quốc hội đồng bộ, nhất quán với đường lối của Đảng, phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị cho Kỳ họp còn rất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, khẩn trương trong giai đoạn nước rút nhưng tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó; bảo đảm hồ sơ tài liệu trình đầy đủ, chặt chẽ, thẩm tra kỹ lưỡng.

Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội cùng giữ 3 kỷ luật: kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín ra Quốc hội; kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung không có người chịu trách nhiệm đến cùng, để Kỳ họp thứ 2 được tổ chức thành công, với tinh thầnh trách nhiệm cao, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả.

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Sửa Luật Đầu tư: Mở rộng tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Sáng nay (30/9), tiếp tục Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Dự thảo hướng tới việc mở rộng tiếp cận thị trường, đổi mới chính sách ưu đãi gắn với hiệu quả thực tế và tạo bước ngoặt thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Lê Tuyết/VOV
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