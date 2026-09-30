Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI (tháng 5/2027) đối với 9 dự án luật, gồm: Luật Cấp, thoát nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi); Luật Phòng, chống thiên tai (sửa đổi); Luật về Vật liệu xây dựng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2027) xem xét, thông qua đối với 12 dự án luật, gồm: Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đê điều (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi); Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (sửa đổi); Luật Hàm, cấp ngoại giao; Luật Hòa giải thương mại; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính; Luật Trồng trọt (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chiều 21/9/2026, UBTVQH xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027

Trong khi đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2027 đối với 1 dự án pháp lệnh, 1 dự án nghị quyết, gồm: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028 - 2030.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, các cơ quan trình dự án tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Nghị quyết số 66-NQ/TW, Kết luận số 09-KL/TW, Kết luận số 17-KL/TW, chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình xây dựng, trình xem xét, thông qua các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp, bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình lập pháp năm 2027; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, không để xảy ra việc lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong xây dựng pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, chủ trì tiếp thu, chỉnh lý để bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cho ý kiến đối với dự án và nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội; xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, rà soát các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các chủ trương, chính sách trong các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo Trung ương, kịp thời đề xuất bổ sung các nhiệm vụ lập pháp vào Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, bổ sung các dự án cần thiết vào Chương trình hằng năm để sớm thể chế hóa chủ trương, chính sách mới của Đảng.

Việc đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết phải bám sát các nguyên tắc lập Chương trình. Các đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết phải rõ vấn đề cần giải quyết, phạm vi điều chỉnh, các chính sách chủ yếu, nguồn lực và khả năng tổ chức thực hiện; các vấn đề chính trị, nhạy cảm, chưa có chủ trương cần phải xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền trước khi đưa vào Chương trình. Việc đề xuất xây dựng văn bản phải được đặt trong tổng thể các quy định pháp luật có liên quan, xác định rõ ranh giới điều chỉnh và mối quan hệ giữa các văn bản, hạn chế việc ban hành nhiều văn bản điều chỉnh riêng lẻ các vấn đề có mối liên hệ chặt chẽ trong cùng một lĩnh vực; giữ kỷ luật về tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật; không để xảy ra tình trạng sửa đổi liên tục trong khi chưa có đủ thời gian kiểm chứng qua thực tiễn, làm tăng gánh nặng tuân thủ pháp luật cho người dân, doanh nghiệp, tác động tiêu cực, cản trở môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đối với các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần thiết phải ban hành trên cơ sở đã được giao tại luật, nghị quyết của Quốc hội thì không phải làm đầy đủ thủ tục đề xuất đưa vào Chương trình mà chỉ cần nêu rõ cơ sở pháp lý để sắp xếp vào Chương trình.

Cơ quan, tổ chức được giao chủ trì soạn thảo tổ chức tốt việc soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong Chương trình lập pháp, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đã được xác định; thực hiện có chất lượng khâu xây dựng, tham vấn, thông qua chính sách trước khi tiến hành soạn thảo dự án; đối với các dự án không phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách thì phải thuyết minh, báo cáo rõ khi trình dự án; thực hiện kỹ lưỡng, nghiêm túc các hoạt động tổng kết, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, các cơ quan, tổ chức có liên quan; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thẩm tra trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Bộ Tư pháp tăng cường vai trò thẩm định, tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình; phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc thẩm quyền trình của Chính phủ; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan chủ trì rà soát kỹ thuật văn bản đối với văn bản do Chính phủ trình trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục đề cao trách nhiệm, tăng cường năng lực, phát huy dân chủ trong công tác lập pháp; tiếp tục đổi mới phương thức thẩm tra, phối hợp tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo hướng tiếp cận từ sớm, từ xa, nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu, bám sát thực tiễn, giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội đặt ra; chủ trì, phối hợp rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc phạm vi phụ trách để phát hiện nội dung bất cập hoặc có mâu thuẫn, chồng chéo, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, làm rõ và kiến nghị xử lý các điểm nghẽn thể chế, khoảng trống pháp luật.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kịp thời tổ chức tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ, tại hội trường về các dự án luật, nghị quyết; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án; chỉ đạo triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong theo dõi việc triển khai Định hướng lập pháp của Quốc hội và Chương trình lập pháp hằng năm.

Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội dành thời gian để nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức ở địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học và cử tri; tổ chức thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, góp phần hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phản biện xã hội đối với các dự án luật. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết này.

Pháp luật phải trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia VOV.VN - Pháp luật không chỉ để quản lý mà phải kiến tạo phát triển. Đó là yêu cầu xuyên suốt đặt ra trong quá trình hoàn thiện thể chế, từ đổi mới tư duy xây dựng pháp luật đến nâng cao hiệu quả thực thi, để pháp luật thực sự trở thành nền tảng của niềm tin và động lực phát triển.