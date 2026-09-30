Quảng Trị xóa tư cách chức vụ 3 cựu chủ tịch huyện

Theo quyết định của tỉnh Quảng Trị, ông Phan Văn Linh, 54 tuổi, đảng viên Chi bộ khu phố 3, Đảng bộ xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cũ, bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong.

Ông Đặng Trọng Vân, 58 tuổi, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ và ông Võ Đắc Hóa (56 tuổi), nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ, cũng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND huyện.

3 người này đã bị khởi tố trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Trước đó, 3 cựu lãnh đạo này đã bị cách hết chức vụ trong Đảng.