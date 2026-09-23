English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Quốc hội: "Không đánh đổi an ninh lấy lợi ích kinh tế thuần túy”

Thứ Tư, 16:56, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (23/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật An ninh dữ liệu. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa an ninh và phát triển kinh tế số, không đánh đổi an ninh lấy lợi ích kinh tế thuần túy.

Quản lý theo mức độ rủi ro

Trình bày Tờ trình tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho biết, dự thảo Luật An ninh dữ liệu bao gồm 6 chương, 25 điều; quán triệt nguyên tắc quản lý theo mức độ rủi ro làm cơ sở duy nhất để phát sinh nghĩa vụ hành chính.

Dự thảo luật không phát sinh chính sách mới ngoài 6 chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 246/NQ-CP. Đó là: Hoàn thiện thể chế quản lý tài nguyên dữ liệu, xác lập chủ quyền dữ liệu quốc gia; Bảo đảm an ninh dữ liệu theo cấp độ rủi ro, xuyên suốt vòng đời dữ liệu; Bảo đảm an ninh trong lưu trữ và chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới; Bảo đảm an ninh dữ liệu trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới; Bảo đảm an ninh dữ liệu trong phát triển kinh tế dữ liệu, đổi mới sáng tạo, tự chủ công nghệ; Đa dạng hóa nguồn lực tài chính, phát triển nhân lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh dữ liệu.

chu tich quoc hoi khong danh doi an ninh lay loi ich kinh te thuan tuy hinh anh 1
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trình bày tờ trình tóm tắt. Ảnh: Quốc hội

 

Mục đích xây dựng luật nhằm xác lập cơ sở pháp lý để Nhà nước quản lý, kiểm soát và bảo vệ dữ liệu phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam hoặc liên quan đến lợi ích quốc gia; hoàn thiện pháp luật về an ninh phi truyền thống đối với dữ liệu; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trước hành vi tấn công mạng, chiếm đoạt, làm lộ, mất dữ liệu; đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế dữ liệu trên cơ sở quản lý theo mức độ rủi ro, hạn chế tối đa việc áp đặt nghĩa vụ không tương xứng đối với dữ liệu có rủi ro thấp”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Theo Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2026).

Đề nghị làm rõ tính liên thông và cải cách thủ tục hành chính

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, cho biết, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí với tên gọi "Luật An ninh dữ liệu" và đề nghị chỉnh lý phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 theo hướng khái quát, tập trung vào nguyên tắc, biện pháp bảo đảm an ninh dữ liệu và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bổ sung quy định bao quát đối tượng áp dụng ngoài lãnh thổ nhưng xử lý dữ liệu thuộc quyền tài quát hoặc có hành vi xâm phạm an ninh dữ liệu của Việt Nam.

Về cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với cách tiếp cận quản lý theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị thiết kế các cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu bảo đảm tính liên thông, tương thích hoàn toàn với 5 cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định của Luật An ninh mạng và phân loại dữ liệu theo quy định của Luật Dữ liệu.

chu tich quoc hoi khong danh doi an ninh lay loi ich kinh te thuan tuy hinh anh 2
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ. Ảnh: Quốc hội

Về bảo đảm an ninh dữ liệu đối với công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, Thường trực Ủy ban ghi nhận việc dự thảo luật đã đặt ra yêu cầu bảo mật dài hạn trước điện toán lượng tử và bảo đảm an ninh dữ liệu huấn luyện trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị điều chỉnh lộ trình chuyển đổi mật mã kháng lượng tử theo hướng quy định khung chính sách định hướng, ưu tiên kiểm kê, chuyển đổi trước đối với mật mã bất đối xứng, mở rộng phạm vi áp dụng lộ trình cho các chủ quản dữ liệu ngoài khu vực nhà nước.

Về bảo vệ an ninh dữ liệu trong lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với nguyên tắc phân luồng rủi ro tại Điều 17. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị làm rõ phạm vi chuyển dữ liệu ra nước ngoài đối với dữ liệu xử lý qua nền tảng xuyên biên giới.

Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với hướng xác định lực lượng bảo vệ an ninh dữ liệu thuộc lực lượng bảo vệ an ninh mạng và phân định thẩm quyền quản lý dữ liệu của Bộ Quốc phòng đối với hạ tầng, dịch vụ có tính chất lưỡng dụng, tránh phát sinh khoảng trống quản lý hoặc tăng gánh nặng kiểm tra, kiểm định đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị chỉ quy định nguyên tắc chung về lực lượng và trách nhiệm quản lý nhà nước, giao Chính phủ quy định chi tiết.

Có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục rườm rà; lược bỏ quy định gom nhóm thủ tục hành chính để quy định quy trình, hồ sơ một cửa liên thông ngay tại từng điều luật; bổ sung cơ chế liên thông, công nhận kết quả giữa cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu với cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo pháp luật an ninh mạng, tránh phát sinh thủ tục đăng ký, đánh giá trùng lặp.

Cần cân bằng giữa bảo đảm an ninh và phát triển kinh tế số

Đánh giá cao Bộ Công an soạn thảo dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tập trung những điểm chính trong luật này. Thứ nhất là phân loại dữ liệu theo 4 cấp: thông thường, nội bộ, quan trọng, cốt lõi. Cách tiếp cận theo cấp độ rủi ro là khoa học, cho phép tập trung nguồn lực để bảo vệ dữ liệu cốt lõi và quan trọng, đồng thời tạo dư địa thông thoáng cho dữ liệu phổ thông.

Chủ tịch Quốc hội đề xuất nên bổ sung quy định về đánh giá lại cấp độ bắt buộc khi dữ liệu thay đổi quy mô hoặc mục đích sử dụng kèm theo thời hạn là tối đa.

chu tich quoc hoi khong danh doi an ninh lay loi ich kinh te thuan tuy hinh anh 3
Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật An ninh dữ liệu. Ảnh: Quốc hội

Thứ hai, về chủ quyền dữ liệu quốc gia và dữ liệu nội địa, đây là điểm hết sức quan trọng, Nhà nước giao Bộ Công an quản lý. Cần nghiên cứu thêm quy định về cơ chế bảo vệ, chuyển đổi dữ liệu xuyên biên giới. Thứ ba, phải bảo đảm an ninh xuyên biên giới, bảo đảm an ninh xuyên suốt dòng đời dữ liệu và quản trị AI.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Trung tâm Quản trị An ninh dữ liệu quốc gia trực thuộc Bộ Công an là rất đúng và có chức năng giám sát thời gian thực hợp lý, nhưng phải có cơ chế kiểm soát quyền lực và bảo vệ dữ liệu thương mại, bí mật kinh doanh khi giám sát.

Thứ tư là lộ trình mật mã kháng lượng tử đến năm 2035. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là từ mới, trong giải thích từ ngữ để sau này công khai người dân người hiểu "kháng lượng tử" là như thế nào. Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Công an hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, không để khoảng trống an ninh trong giai đoạn chuyển đổi.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Dự thảo Luật đi đúng hướng bảo vệ chủ quyền dữ liệu trong kỷ nguyên số và AI. Điểm mạnh là tư duy phân cấp rủi ro và dòng đời dữ liệu, nhưng điểm yếu lớn nhất hiện nay là tính khả thi thực hiện. Cần cân bằng giữa an ninh và phát triển kinh tế số.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, "không đánh đổi an ninh lấy lợi ích kinh tế thuần túy", nhưng phải tạo hành lang rõ ràng, minh bạch, có lộ trình cho doanh nghiệp thì Luật An ninh dữ liệu sẽ trở thành công cụ chiến lược thay vì rào cản.

nguyen-thi-thanh_1.jpg

Cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng không giảm yêu cầu an toàn lao động

VOV.VN - Sáng nay (23/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Dự thảo Luật tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đồng thời phân cấp, phân quyền mạnh mẽ gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngọc Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

VOV.VN - Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số.

Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

VOV.VN - Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cơ chế mới về bổ nhiệm Kiểm tra viên VKSND
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cơ chế mới về bổ nhiệm Kiểm tra viên VKSND

VOV.VN - Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 924/2015/UBTVQH ngày 13/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cơ chế mới về bổ nhiệm Kiểm tra viên VKSND

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cơ chế mới về bổ nhiệm Kiểm tra viên VKSND

VOV.VN - Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 924/2015/UBTVQH ngày 13/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND).

Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội
Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

VOV.VN - Chiều 16/9, tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3, đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

VOV.VN - Chiều 16/9, tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3, đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội