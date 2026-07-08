Chủ tịch Quốc hội: Không để chậm tiến độ, xin rút nội dung do nguyên nhân chủ quan

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những nội dung rất quan trọng nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8/2026; đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho Kỳ họp thứ Hai vào cuối năm và các vấn đề quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương. Việc này nhằm xử lý ngay những vấn đề cấp bách, không thể chậm trễ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đồng thời giảm áp lực cho kỳ họp không thường lệ cuối năm.

Theo chương trình, đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 24 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ; 2 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai; xem xét thông qua 10 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ theo Chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền.

Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, Chính phủ vừa có Văn bản số 379 ngày 3/7 đề nghị bổ sung dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban có liên quan và các Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách cần rà soát kỹ lưỡng về thủ tục, điều kiện để đưa các nội dung này vào chương trình kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định bằng văn bản đối với 4 nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Phiên họp dự kiến kéo dài 6 ngày, được chia làm 3 đợt cụ thể: Đợt 1 (ngày 8 - 9/7): Xem xét 8 nội dung; Đợt 2 (từ ngày 14 - 17/7): Xem xét 25 nội dung; Ngày 28/7: Xem xét 2 nội dung còn lại sau khi được Trung ương cho chủ trương.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu: "Các cơ quan phải tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình phiên họp; tuyệt đối không được để chậm tiến độ, xin lùi, xin rút nội dung hoặc gửi hồ sơ sát thời điểm họp để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến do nguyên nhân chủ quan. Đảm bảo trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ. Nếu không đảm bảo chất lượng và tiến độ theo chương trình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trách nhiệm của người đứng đầu".

Các đại biểu tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau, hoặc có chính sách mới khác với quy định của pháp luật hiện hành, các cơ quan cần chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; không để dồn ứ công việc vào giai đoạn cuối của mỗi phiên họp, kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội phải thực hiện nghiêm trách nhiệm thẩm tra theo quy định, thể hiện rõ quan điểm về điều kiện, chất lượng của hồ sơ, tài liệu. Đối với các dự án chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về chất lượng hoặc tiến độ, cần kiên quyết đề xuất chưa đưa vào chương trình kỳ họp không thường lệ, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện để trình vào kỳ họp cuối năm 2026. Khi cho ý kiến đối với các dự án, tôi đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn gần một năm triển khai mô hình chính quyền ba cấp để rà soát kỹ các quy định về phân cấp, phân quyền; đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, đảm bảo quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Làm sao để các địa phương thực hiện được ngay sau khi luật có hiệu lực, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện".

Toàn cảnh phiên họp

Chủ tịch Quốc hội thông tin thêm, tính đến ngày 30/6, vẫn còn nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật và nghị định chưa được ban hành; đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban làm việc trực tiếp với các bộ, ngành có liên quan để làm rõ lý do tại sao lại chậm trễ trong công tác này.

Người đứng đầu cơ quan lập pháp một lần nữa nhấn mạnh, luật phải đi đôi và đồng bộ với nghị định, thông tư thì các quyết sách của Quốc hội tại mỗi kỳ họp mới có giá trị và sớm đi vào cuộc sống. Đây cũng là điều mà người dân và doanh nghiệp đang rất chờ đợi.