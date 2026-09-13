Chủ tịch Quốc hội làm việc với Quân chủng Hải quân và khảo sát Lữ đoàn Tàu ngầm 189

Cùng đi có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông và lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát thực tế Lữ đoàn Tàu ngầm 189

Đến khảo sát thực tế Lữ đoàn Tàu ngầm 189, viết Sổ truyền thống tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng, biểu dương những thành tích Lữ đoàn đã đạt được trong hơn 15 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là kết quả nổi bật trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 tiếp tục kế thừa, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết, năng động, sáng tạo, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn là lực lượng “Trung thành đặc biệt, kỷ luật chính quy, tinh nhuệ đi đầu, an toàn tuyệt đối” của Quân đội nhân dân Việt Nam, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết sổ truyền thống.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Làm việc với Quân chủng Hải quân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân thời gian qua và tình hình biển, đảo hiện nay.

Những năm qua, Quân chủng Hải quân chú trọng xây dựng vững mạnh về chính trị, điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, đổi mới công tác huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nghệ thuật quân sự Hải quân, huấn luyện, làm chủ nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Công tác hậu cần, kỹ thuật, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh; nhiều đề án, dự án, nội dung cải tiến, cải hoán, nội địa hóa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật đạt kết quả tích cực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Quân chủng Hải quân.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Quân chủng làm tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về biển, đảo; triển khai hiệu quả nhiều chương trình, mô hình thiết thực như “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, chương trình “Xanh hóa Trường Sa”; tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới cán bộ, chiến sĩ Hải quân lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đồng thời chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm đến Quân chủng Hải quân và Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Cho rằng, bối cảnh, tình hình thế giới biến động rất nhanh, khó dự báo, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Quân chủng phải là lực lượng tiên phong trên mọi lĩnh vực, trước hết là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Quân chủng Hải quân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, quán triệt sâu sắc, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chủ động phối hợp với các lực lượng nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối sách, giải pháp xử lý các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cần tập trung xây dựng Quân chủng Hải quân vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta.

“Các đồng chí phải coi trọng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục truyền thống; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt, cần làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần lời dạy của Bác: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đội ngũ cán bộ phải thật sự tiêu biểu về bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và uy tín; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Đổi mới phong cách, phương pháp công tác theo tinh thần “6 rõ” gắn với trách nhiệm nêu gương”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng cán bộ, chiến sĩ Hải quân có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng, mưu trí, sáng tạo, khắc phục khó khăn, kiên quyết, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, cần nâng cao trình độ, hiểu biết sâu sắc pháp luật, nhất là pháp luật quốc tế, hiệp định Việt Nam đã ký kết liên quan tới biển, đảo.

Lực lượng hải quân đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Hải quân tinh nhuệ, thiện chiến, có sức cơ động và chiến đấu cao. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là ưu tiên hàng đầu của Quân chủng - Lực lượng có khả năng tác chiến độc lập cao của Quân đội; cần kế thừa, phát huy, phát triển hiệu quả nghệ thuật tác chiến hải quân truyền thống, kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải tạo bước đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng; đẩy mạnh xây dựng chính quy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung với Quân chủng Hải quân.

Nhấn mạnh, kỷ luật là sức mạnh của Quân đội nhân dân, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Đảng ủy, chỉ huy Quân chủng phải đặc biệt coi trọng quản lý con người; nắm chắc tình hình tư tưởng, các mối quan hệ và hoàn cảnh của cán bộ, chiến sĩ.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, tặng Chủ tịch Quốc hội chai nước biển ở độ sâu mà tàu ngầm đã Việt Nam đã chinh phục tới

Bên cạnh đó, lực lượng hải quân cần giữ vững mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương; gắn bó máu thịt với nhân dân. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo gắn với tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; “Xanh hóa Trường Sa”. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân phải chủ động gần dân, đến với dân, coi nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là nhiệm vụ chính trị. Qua đó, củng cố “thế trận lòng dân”, làm cho tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

Chủ tịch Quốc hôi tin tưởng rằng, với truyền thống “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”, với khát vọng và quyết tâm cao, trách nhiệm lớn, cán bộ, chiến sĩ Hải quân sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc.