Chủ tịch Quốc hội: Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ trở thành bệ phóng để Hà Nội bứt phá

Thứ Tư, 17:58, 08/04/2026
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tinh thần Luật lần này phải phân cấp, phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền thành phố Hà Nội theo nguyên tắc: Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm.

Cho ý kiến vào Luật Thủ đô (sửa đổi) được thảo luận tại tổ vào chiều 8/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt, minh bạch cao, luật sẽ trở thành bệ phóng giúp Hà Nội giải quyết tình trạng: ùn tắc giao thông; ô nhiễm; thiếu nhà ở xã hội; bứt phá về kinh tế để phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên thảo luận

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tinh thần Luật lần này phải phân cấp, phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền thành phố Hà Nội theo nguyên tắc: Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội nêu 7 điểm nổi bật của dự thảo luật, đó là: mở rộng nguyên tắc áp dụng pháp luật; bổ sung miễn trách nhiệm pháp lý; thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; tăng thẩm quyền tổ chức bộ máy cho Hội đồng nhân dân thành phố; tăng mức xử phạt phạm vi hành chính; cụ thể hóa ngừng cung cấp điện, nước để xử lý vi phạm; tăng trách nhiệm giải trình và công khai.

Nhấn mạnh chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm rằng, thành phố Hà Nội phải có tầm nhìn quy hoạch 100 năm và nhìn xa hơn nữa để làm sao thực hiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, bất cứ đất nước nào muốn phát triển thì phải quy hoạch, mà quy hoạch cần công bố đến toàn dân. Bên cạnh đó, quy hoạch cần đi đôi với triển khai xây dựng, đi đôi với công tác bồi thường, tái định cư, thu hồi đất để xây dựng những công trình kinh tế - xã hội.

Nhắc lại tinh thần của dự thảo luật là phân quyền mạnh mẽ cho Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cần bảo vệ cán bộ và khuyến khích sáng tạo; công cụ quản lý đô thị phải mạnh mẽ; hướng tới một mô hình phát triển bền vững, nhấn mạnh kinh tế tri thức, đô thị đa trung tâm, liên kết vùng Sông Hồng, bảo tồn văn hóa, phối hợp với định hướng "Hà Nội Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn tại Kỳ họp thứ Nhất, theo quy trình rút gọn, Luật Thủ đô sẽ được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7. Ông nhấn mạnh đây là đạo luật đặc biệt quan trọng, mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng Thủ đô vươn tầm khu vực và quốc tế.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt chẽ và bảo đảm tính minh bạch, Luật Thủ đô sẽ trở thành động lực quan trọng giúp Hà Nội giải quyết các vấn đề cấp bách như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, thiếu nhà ở xã hội, đồng thời tạo đột phá phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Quốc hội nêu ý kiến, làm sao không nên bắt buộc cứng quy trình hay đủ thời gian công tác, mà phải dựa trên hiệu quả thực tế để khen thưởng; gắn thi đua với các mục tiêu chiến lược quốc gia như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; đồng thời tránh tình trạng một cá nhân có quá nhiều danh hiệu.

Lê Tuyết/VOV
Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội duy trì nhịp độ công việc ở mức cao, siết chặt kỷ luật
Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội duy trì nhịp độ công việc ở mức cao, siết chặt kỷ luật

VOV.VN - Chiều 30/03, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị, chủ trì buổi làm việc thông qua dự thảo báo cáo giám sát đợt 1 và triển khai Quyết định kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội duy trì nhịp độ công việc ở mức cao, siết chặt kỷ luật

Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội duy trì nhịp độ công việc ở mức cao, siết chặt kỷ luật

VOV.VN - Chiều 30/03, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị, chủ trì buổi làm việc thông qua dự thảo báo cáo giám sát đợt 1 và triển khai Quyết định kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Động lực thể chế cho Hà Nội bứt phá
Luật Thủ đô (sửa đổi): Động lực thể chế cho Hà Nội bứt phá

VOV.VN - Tọa đàm "Luật Thủ đô (sửa đổi)" mở ra kỳ vọng về hành lang pháp lý mới, tạo động lực để Hà Nội bứt phá phát triển. Dự thảo luật hướng tới phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hoàn thiện cơ chế đặc thù, tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo nền tảng cho đô thị thông minh, hiện đại, bền vững.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Động lực thể chế cho Hà Nội bứt phá

Luật Thủ đô (sửa đổi): Động lực thể chế cho Hà Nội bứt phá

VOV.VN - Tọa đàm “Luật Thủ đô (sửa đổi)” mở ra kỳ vọng về hành lang pháp lý mới, tạo động lực để Hà Nội bứt phá phát triển. Dự thảo luật hướng tới phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hoàn thiện cơ chế đặc thù, tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo nền tảng cho đô thị thông minh, hiện đại, bền vững.

Những cơ chế đột phá lớn được đề ra trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi
Những cơ chế đột phá lớn được đề ra trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi

VOV.VN - Luật Thủ đô sửa đổi sẽ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, có kiểm soát, gắn với cơ chế, chính sách đặc thù để Thủ đô chủ động huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng và phát triển, qua đó bảo đảm cho Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh tiên phong của Thủ đô.

Những cơ chế đột phá lớn được đề ra trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi

Những cơ chế đột phá lớn được đề ra trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi

VOV.VN - Luật Thủ đô sửa đổi sẽ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, có kiểm soát, gắn với cơ chế, chính sách đặc thù để Thủ đô chủ động huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng và phát triển, qua đó bảo đảm cho Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh tiên phong của Thủ đô.

