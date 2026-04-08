Chủ tịch Quốc hội: Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ trở thành bệ phóng để Hà Nội bứt phá

Cho ý kiến vào Luật Thủ đô (sửa đổi) được thảo luận tại tổ vào chiều 8/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt, minh bạch cao, luật sẽ trở thành bệ phóng giúp Hà Nội giải quyết tình trạng: ùn tắc giao thông; ô nhiễm; thiếu nhà ở xã hội; bứt phá về kinh tế để phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên thảo luận

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tinh thần Luật lần này phải phân cấp, phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền thành phố Hà Nội theo nguyên tắc: Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội nêu 7 điểm nổi bật của dự thảo luật, đó là: mở rộng nguyên tắc áp dụng pháp luật; bổ sung miễn trách nhiệm pháp lý; thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; tăng thẩm quyền tổ chức bộ máy cho Hội đồng nhân dân thành phố; tăng mức xử phạt phạm vi hành chính; cụ thể hóa ngừng cung cấp điện, nước để xử lý vi phạm; tăng trách nhiệm giải trình và công khai.

Nhấn mạnh chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm rằng, thành phố Hà Nội phải có tầm nhìn quy hoạch 100 năm và nhìn xa hơn nữa để làm sao thực hiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, bất cứ đất nước nào muốn phát triển thì phải quy hoạch, mà quy hoạch cần công bố đến toàn dân. Bên cạnh đó, quy hoạch cần đi đôi với triển khai xây dựng, đi đôi với công tác bồi thường, tái định cư, thu hồi đất để xây dựng những công trình kinh tế - xã hội.

Nhắc lại tinh thần của dự thảo luật là phân quyền mạnh mẽ cho Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cần bảo vệ cán bộ và khuyến khích sáng tạo; công cụ quản lý đô thị phải mạnh mẽ; hướng tới một mô hình phát triển bền vững, nhấn mạnh kinh tế tri thức, đô thị đa trung tâm, liên kết vùng Sông Hồng, bảo tồn văn hóa, phối hợp với định hướng "Hà Nội Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn tại Kỳ họp thứ Nhất, theo quy trình rút gọn, Luật Thủ đô sẽ được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7. Ông nhấn mạnh đây là đạo luật đặc biệt quan trọng, mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng Thủ đô vươn tầm khu vực và quốc tế.

Cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Quốc hội nêu ý kiến, làm sao không nên bắt buộc cứng quy trình hay đủ thời gian công tác, mà phải dựa trên hiệu quả thực tế để khen thưởng; gắn thi đua với các mục tiêu chiến lược quốc gia như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; đồng thời tránh tình trạng một cá nhân có quá nhiều danh hiệu.