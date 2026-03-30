Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội duy trì nhịp độ công việc ở mức cao, siết chặt kỷ luật

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, theo chương trình công tác, Đoàn Kiểm tra số 10 làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về 3 nội dung: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, đặc biệt là các chương trình công tác toàn khóa; công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đánh giá bước đầu việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tại Hội nghị sẽ kết luận đợt 1; đồng thời quán triệt kết luận của Bộ Chính trị về đánh giá chung kết quả giám sát đợt 1 trên toàn quốc và những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, triển khai trong thời gian tới; trên cơ sở đó, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát đợt 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết 57 là nhiệm vụ khó khăn nhưng rất quan trọng, gắn trực tiếp với đổi mới mô hình tăng trưởng

Về triển khai giám sát đợt 2, Tổng Bí thư nêu rõ sẽ tập trung vào 3 chuyên đề: Thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo điều chỉnh của Bộ Chính trị, việc kiểm tra, giám sát đợt 2 sẽ được triển khai sớm, kết thúc vào ngày 15/6 và đánh giá kết quả vào ngày 30/6, thay vì thực hiện trong quý III như kế hoạch trước đó.

Theo Tổng Bí thư, việc đẩy nhanh tiến độ là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm hiệu quả chỉ đạo, điều hành, nhất là đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026; đồng thời phục vụ sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trước thời điểm 1/7.

Đối với việc triển khai Nghị quyết 57, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng rất quan trọng, gắn trực tiếp với đổi mới mô hình tăng trưởng. Do đó, cần được giám sát, chỉ đạo ngay từ đầu để bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành quyết liệt ngay từ đầu; chuyển mạnh từ “học nghị quyết” sang “triển khai nghị quyết”, tổ chức thực hiện hiệu quả. Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc qua giám sát đợt 1 cần sớm được khắc phục; đồng thời triển khai ngay đợt 2 với lộ trình khẩn trương, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, Thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì nhịp độ công việc ở mức cao, kỷ luật, kỷ cương được siết chặt hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị: “Về những công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, tôi đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy có kế hoạch thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát đợt 1 gắn với việc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra số 10 đã chỉ ra. Tôi nhấn mạnh cần tập trung tiếp tục gương mẫu đi đầu trong quán triệt, cụ thể hóa triển khai các nghị quyết của Đảng phải nhận thức sâu sắc việc triển khai Nghị quyết 14 của Đảng là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ, không phải làm theo đợt, không chỉ dừng học tập mà phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể, để Nghị quyết Đại hội phải thấm đến từng chi bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết với từng chương trình, từng dự án, từng công việc cụ thể, đo lường sản phẩm, kết quả cụ thể”.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng yêu cầu, Thành phố tiếp tục duy trì nhịp độ công việc ở mức cao, kỷ luật, kỷ cương được siết chặt hơn, đảm bảo mọi chủ trương, quyết sách đều được tổ chức thực hiện nhanh hơn, quyết liệt và hiệu quả hơn, phát huy vai trò người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực sự là đầu tàu, là trung tâm của đoàn kết, dám chịu trách nhiệm, dám hành động của vì lợi ích chung, đồng thời phải làm cho tinh thần đổi mới hành động, trách nhiệm trở thành trạng thái bình thường, liên tục, bền vững trong toàn hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó phải tập trung lãnh đạo, thúc đẩy ba trụ cột chiến lược gắn với các chương trình, kế hoạch lớn đang triển khai và phải đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.