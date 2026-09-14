Chủ tịch Quốc hội: Mỗi bài báo phải đo lường được hiệu quả tác động xã hội

Sáng 14/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc của Báo Đại biểu Nhân dân với chủ đề “Phát huy sức mạnh truyền thông chính sách - Đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công tác viên của Báo Đại biểu Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh trong 18 năm qua, Báo Đại biểu Nhân dân đã tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm với nhiều chuyên đề khác nhau; đánh giá cao báo đã kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các kỳ họp Quốc hội và HĐND các địa phương.

Cho rằng, đội ngũ 500 cộng tác viên là cánh tay nối dài làm cho tờ báo ngày càng phong phú, Chủ tịch Quốc hội biểu dương, hoan nghênh sự đổi mới về nội dung, hình thức của Báo Đại biểu Nhân dân và đội ngũ cộng tác viên gồm các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, cán bộ hưu trí giàu tâm huyết đã đồng hành cùng báo trong suốt chặng đường vừa qua.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại định hướng lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đó là: Bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động đời sống xã hội, hơi thở của thời đại và các vấn đề thiết thực từ cơ sở của người dân, doanh nghiệp; Lấy nhân dân làm gốc, đặt lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm kim chỉ nam, làm cho người dân hiểu, tin tưởng, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới; Giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Lan tỏa năng lượng tích cực, gương người tốt việc tốt, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Báo Đại biểu Nhân dân phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất, ngày càng đồng bộ, chuyên sâu, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới về sắp xếp, tổ chức bộ máy của báo. Chỉ có đổi mới thì tờ báo mới duy trì và tồn tại, cung cấp cho bạn đọc, cử tri và nhân dân thông tin đầy đủ, kịp thời, chân thực, khách quan về hoạt động của Quốc hội, HĐND; có nhiều bài viết chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn và các vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, báo cần phát huy hơn nữa đội ngũ cộng tác viên ở các ngành, các cấp, các địa phương. Bên cạnh đó, Báo cũng cần thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên hiểu biết toàn diện, sâu sắc về Quốc hội và HĐND; tích cực ứng dụng công nghệ AI vào quy trình tác nghiệp; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu chụp ảnh chung

Đặc biệt, báo cần làm đúng vai trò, tôn chỉ mục đích: Tuyên truyền sâu về Quốc hội, HĐND các cấp; đi sâu nâng cao chất lượng tin bài, bảo đảm tính định hướng và sức lan tỏa. Mỗi tin, bài, ảnh phát hành phải đo lường được kết quả và hiệu quả tác động xã hội.

Với đội ngũ cộng tác viên, theo Chủ tịch Quốc hội cần giữ vững ngọn lửa đam mê, tinh thần tự nguyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lập trường chính trị vững vàng, năng động, linh hoạt, xử lý thông tin nhanh, chuẩn xác, kỹ lưỡng và cầu thị.

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, đối với Báo Đại biểu Nhân dân, cộng tác viên không đơn thuần là lực lượng viết bài, mà là một mạng lưới trí tuệ – nguồn lực giúp báo kết nối nghị trường với thực tiễn, Trung ương với địa phương, cơ quan dân cử với cử tri và nhân dân.

Báo Đại biểu Nhân dân không mong muốn báo chỉ là nơi đưa tin về hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; cao hơn thế, Báo phải từng bước trở thành một diễn đàn chính luận có uy tín về Quốc hội và cơ quan dân cử; một không gian kết nối giữa nghị trường với cuộc sống, giữa người xây dựng chính sách với đối tượng chịu tác động của chính sách, giữa trí tuệ của các chuyên gia với những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn.