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Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Thứ Năm, 09:53, 10/09/2026
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VOV.VN - Sáng 10/9, tại Quảng trường Cung Nhà nước, Thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Mông Cổ.

Hai thiếu nhi mặc trang phục truyền thống Mông Cổ tặng hoa chào mừng Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân. Ngay sau Lễ đón, tại Cung Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký sổ Khách danh dự. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất vui mừng tới thăm Cung Nhà nước Mông Cổ – biểu tượng của nền độc lập, tự chủ và lòng hiếu khách của nhân dân Mông Cổ.

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Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Mông Cổ do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công xây dựng và vun đắp đã trải qua hơn 70 năm phát triển tốt đẹp. Đặc biệt, việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện đã mở ra giai đoạn hợp tác mới thực chất, hiệu quả và toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng cùng Quốc hội Mông Cổ tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và nghị sĩ trẻ; góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội chúc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Mông Cổ ngày càng phát triển sâu rộng, bền vững; chúc nhân dân Mông Cổ luôn ấm no, hạnh phúc và thành công.

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Lê Tuyết/VOV
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