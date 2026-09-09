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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

Thứ Tư, 08:32, 09/09/2026
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VOV.VN-Sáng 9/9, (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Seoul kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, lên đường thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân.

Tiễn Đoàn tại sân bay Seongnam (Thủ đô Seoul) có Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Văn phòng Quốc hội Hàn Quốc Na A Jeong; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Han Seong Sook, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik. Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo hai nước đánh giá tích cực sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, nhất là việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau về kinh tế, thương mại và đầu tư. 

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Sáng 9/9, (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Seoul kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, qua đó phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước; mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; tiếp tục quan tâm, cải thiện chính sách để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thể chế phục vụ phát triển bền vững; tích cực thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa các Ủy ban chuyên môn bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong thời gian tới, triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ký tháng 11/2025.

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Hai bên thống nhất phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong phối hợp giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác của chính phủ; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok; Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Jang Dong Hyeok; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin Seok; gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc; gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

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Với các hoạt động thực chất, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân đã thành công tốt đẹp, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc phát triển lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài đồng thời, tăng cường, mở rộng hợp tác nghị viện tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước.

Lê Tuyết/VOV
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