Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay Chinggis Khan, về phía Mông Cổ có Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Gambaatar Hulan; Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J. Bayarmaa; Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, Văn phòng Quốc hội P.Bayarmagnai; Vụ trưởng Vụ châu Á, Bộ Ngoại giao D. Gansukh; lãnh đạo Vụ Lễ tân Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến sân bay Chinggis Khan, Ulaanbaatar bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Mông Cổ khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, đưa hợp tác Quốc hội giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất hơn, thông qua việc thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và các cơ quan trực thuộc Quốc hội hai nước; Chính phủ hai nước triển khai tốt các thỏa thuận đã ký.

Chuyến thăm nhằm đẩy mạnh hợp tác thực chất giữa các cơ quan lập pháp của hai nước, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, nhất là khoa học công nghệ và các lĩnh vực hợp tác mới, tương xứng với nội hàm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

Chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta khẳng định chính sách nhất quán Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy phát triển thực chất, hiệu quả quan hệ Đối tác toàn diện với Mông Cổ phát triển lên tầm cao mới, bền vững lâu dài.