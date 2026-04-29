Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân tại tỉnh An Giang

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những thành tựu toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh mà tỉnh An Giang đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhìn lại năm 2025, trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,2%, mức cao so với khu vực và thế giới; quy mô nền kinh tế khoảng 514 tỷ USD, xếp thứ 32 trong nhóm các nước phát triển; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 933 tỷ USD, trong đó xuất khẩu nông, thủy sản và trái cây đóng góp 84 tỷ USD.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt biểu dương vai trò của tỉnh An Giang, địa phương cung cấp lượng lúa gạo lớn nhất trong các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần đưa sản lượng xuất khẩu lúa gạo cả nước đạt trên 7 triệu tấn.

Đảng, Chính phủ, Quốc hội cũng đã có nhiều quyết sách như miễn giảm học phí cho mầm non, các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; xây dựng nhà đại đoàn kết cho các địa phương, đặc biệt là các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tỉnh An Giang đã chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình người có công, hộ nghèo; thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội cho công nhân, người lao động. An Giang đã thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thành lập các phường, xã với bộ máy hoạt động ổn định.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, nhất là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, lao động. Thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều hoạt động như thăm các gia đình chính sách, người có công, tặng quà cho công nhân, người lao động.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã thông báo về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16 đã kiện toàn 39 chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời thông qua 9 luật, 5 Nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh An Giang thực hiện tốt 6 mục tiêu lớn đó là, cùng với mục tiêu chung, An Giang phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10% trong năm 2026 (so với mức 7,8% của năm 2025) để đóng góp vào sự phát triển của cả nước.

Tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị sự kiện APEC – 2027. Nếu tổ chức thành công thì uy tín, vị thế của An Giang sẽ nâng cao hơn nữa để đón các nhà đầu tư, các khách du lịch quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, tỉnh cần quan tâm triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo ông, nếu tập trung tốt cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn thì đất nước mới phát triển, bởi hiện vẫn có khoảng 60–70% người dân sống dựa vào nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, An Giang dù phát triển công nghiệp đến đâu thì trong 10–20 năm tới vẫn phải xác định nông nghiệp bền vững là trụ cột. Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi giáo dục và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, bởi giảm nghèo bền vững cũng bắt nguồn từ chính những lĩnh vực này.

Theo Chủ tịch Quốc hội tỉnh quan tâm việc chăm sóc sức khỏe nhân dân theo đúng tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội. Trong một năm, người dân phải được khám sức khỏe một lần để phát hiện bệnh tật, điều trị từ sớm, từ xa.

Với đặc thù địa bàn giáp biên và có biển, An Giang cần tăng cường đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới, tội phạm công nghệ cao và ma túy. Đồng thời, cần quan tâm hơn nữa đến nhà ở xã hội và đào tạo kỹ năng nghề cho công nhân ổn định sản xuất, cuộc sống.

Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, tỉnh An Giang cần quan tâm hơn nữa đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước một cách thường xuyên, liên tục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2026.

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, công nhân, người lao động trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, tăng trưởng GRDP quý I/2026 tỉnh An Giang ước đạt 7,8% (đứng thứ nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 25/34 trong cả nước). Tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2026 đạt 8.682 tỷ đồng, bằng 26,8% dự toán và 103,2% kịch bản thu. Sản xuất nông, lâm, thủy sản duy trì ổn định. Sản xuất công nghiệp - xây dựng duy trì tăng trưởng. Xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực; du lịch tăng trưởng mạnh.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị phục vụ APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, công tác an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỉnh đã tổ chức thực hiện chi trả quà Tết cho 261.609 người với tổng kinh phí trên 192 tỷ đồng… Tỉnh An Giang (mới) đã thực hiện hoàn thành xóa 8.426 căn nhà tạm, nhà dột nát.