Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động

Thứ Ba, 11:05, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay, 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô, TP Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số; đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. 

Công đoàn là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Việt Nam đã có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Công đoàn Việt Nam đã khẳng định rõ nét vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu và đi vào thực chất; tổ chức nhiều phong trào rất ý nghĩa, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Đặc biệt, tổ chức công đoàn đã chủ động, tích cực đề xuất và tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; chú trọng hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể; mỗi năm, hàng vạn cuộc đối thoại được tổ chức, kịp thời giải quyết hàng nghìn ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; nhiều thỏa ước lao động tập thể được ký kết, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong đối thoại, thương lượng tập thể đã thể hiện sự quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là: “Công đoàn trở về đúng chức năng: Đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động…”

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng và biểu dương 101 Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu, hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới, là tấm gương tiêu biểu của phong trào công nhân, của hoạt động công đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu đất nước phát triển nhanh, bền vững, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hàng năm.

Các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số; đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. 

Cùng với đó phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh thực sự tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp xứng đáng vào phong trào công nhân quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở bản lĩnh, nhiệt huyết, trách nhiệm, gắn bó với người lao động, nắm chắc tình hình phát triển của doanh nghiệp, có kỹ năng và phương pháp công tác tốt.  

Các tổ chức công đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, mô hình hoạt động. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể; đề xuất, xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến công nhân lao động và tổ chức công đoàn. Tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu.

Đặc biệt cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; tập trung đánh giá toàn diện những thành tựu, hạn chế, tồn tại của giai đoạn 2023 - 2026, phân tích nguyên nhân, có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, người sử dụng lao động tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn Việt Nam hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Lễ kỷ niệm hôm nay là dịp để cùng nhau ôn lại và khẳng định giá trị trường tồn của Ngày Quốc tế Lao động, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn, tạo khí thế mới, động lực mới để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam đổi mới, phát triển vững mạnh. 

Chủ tịch Quốc hội mong các cá nhân được tuyên dương tiếp tục lan tỏa, ngày càng có nhiều cán bộ công đoàn có bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao, xứng đáng là chỗ tựa tin cậy của đoàn viên và người lao động, được Đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ.

Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào công nhân, hoạt động công đoàn sẽ có bước phát triển mới, đạt nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước và phong trào công nhân quốc tế, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIV của Đảng, xây dựng mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Quốc hội: Các chính sách ban hành tại Kỳ họp có tinh thần đổi mới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các chính sách ban hành tại kỳ họp mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, vừa đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh

VOV.VN - Sáng nay 28/4 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 28/4, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ 11-13/5 tại Hà Nội
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ 11-13/5 tại Hà Nội

VOV.VN - Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ 11- 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

