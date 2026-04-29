Chủ tịch Quốc hội tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang

Thứ Tư, 10:24, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng nay (29/4), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn Công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.

Cùng dự Lễ dâng hương có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ. 

chu tich quoc hoi tri an cac anh hung liet sy, nguoi co cong tai tinh an giang hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sỹ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động được đến dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang - nơi hội tụ linh khí của truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất, nơi lưu giữ những ký ức thiêng liêng về sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

chu tich quoc hoi tri an cac anh hung liet sy, nguoi co cong tai tinh an giang hinh anh 2

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là công trình giàu ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, kết tinh tâm huyết của nhiều thế hệ, là không gian tri ân trang nghiêm, nơi tôn vinh các bậc tiền nhân, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang gìn giữ, phát huy giá trị của Đền tưởng niệm, để nơi đây thực sự trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Từ đó, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phồn vinh, hùng cường của dân tộc Việt Nam.

chu tich quoc hoi tri an cac anh hung liet sy, nguoi co cong tai tinh an giang hinh anh 3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
chu tich quoc hoi tri an cac anh hung liet sy, nguoi co cong tai tinh an giang hinh anh 4
chu tich quoc hoi tri an cac anh hung liet sy, nguoi co cong tai tinh an giang hinh anh 5
chu tich quoc hoi tri an cac anh hung liet sy, nguoi co cong tai tinh an giang hinh anh 6
Chủ tịch Quốc hội tặng quà gia đình có công.
chu tich quoc hoi tri an cac anh hung liet sy, nguoi co cong tai tinh an giang hinh anh 7
chu tich quoc hoi tri an cac anh hung liet sy, nguoi co cong tai tinh an giang hinh anh 8
Chủ tịch Quốc hội viết sổ lưu niệm.
doan_vien_thanh_nien_va_can_bo_chien_si_da_thap_huong_tung_phan_mo_liet_si.jpg

Tuổi trẻ Tịnh Biên (An Giang) tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Trong không khí trang nghiêm, trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đã dành một phút mặc niệm, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lê Tuyết/VOV
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động

VOV.VN - Sáng nay, 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô, TP Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động

VOV.VN - Sáng nay, 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô, TP Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội: Các chính sách ban hành tại Kỳ họp có tinh thần đổi mới
Chủ tịch Quốc hội: Các chính sách ban hành tại Kỳ họp có tinh thần đổi mới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các chính sách ban hành tại kỳ họp mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, vừa đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội: Các chính sách ban hành tại Kỳ họp có tinh thần đổi mới

Chủ tịch Quốc hội: Các chính sách ban hành tại Kỳ họp có tinh thần đổi mới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các chính sách ban hành tại kỳ họp mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, vừa đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm cụ thể.

