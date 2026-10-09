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Chủ tịch Quốc hội thăm Trung Quốc: Khẳng định vai trò trụ cột hợp tác nghị viện

Thứ Sáu, 20:33, 09/10/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11 đến 15/10/2026

Từ ngày 11-15/10/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao về ý nghĩa, trọng tâm và kỳ vọng đối với chuyến thăm này.

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Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết điểm nhấn đáng chú ý nhất của chuyến thăm Trung Quốc lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11 đến 15/10/2026. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Đây là một sự kiện đối ngoại rất quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, góp phần tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.  

Trọng tâm của chuyến thăm sẽ là Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Đây là cơ chế mới được thiết lập năm 2024, cũng là cơ chế hợp tác liên nghị viện ở cấp cao nhất mà hai bên thiết lập rất ít với các quốc gia khác trên thế giới.

Phiên họp là một hoạt động thực chất, tạo cơ hội cho cơ quan lập pháp hai bên cùng chia sẻ và cụ thể hóa những định hướng để tăng cường phối hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn nữa cho hợp tác giữa hai nước, giám sát và đôn đốc việc triển khai các nhận thức chung, các thoả thuận cấp cao và các cấp mà hai nước đã đạt được, đặc biệt là trong chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 04/2026.

PV: Với tinh thần đó, theo Thứ trưởng, chuyến thăm lần này sẽ có đóng góp thế nào vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và sự phát triển của mỗi quốc gia? 

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Trong bối cảnh quan hệ Việt - Trung đang phát triển tốt đẹp, chúng tôi cho rằng chuyến thăm sẽ có những đóng góp rất thực chất.

Thứ nhất, thông qua chuyến thăm, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường sự hợp tác mật thiết giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, không chỉ ở cấp cao nhất mà ở tất cả các cấp, bao gồm cả cấp ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ, hội đồng nhân dân các địa phương, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao mới.

Thứ hai, trong quá trình trao đổi chuẩn bị cho chuyến thăm và phiên họp của Ủy ban hợp tác, hai bên đã xác định những nội dung rất thực chất trong các lĩnh vực như tăng cường kết nối chiến lược về giao thông, kết nối cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu kinh tế qua biên giới, tăng cường quản trị đô thị, tăng cường nền tảng xã hội, nền tảng nhân dân và chia sẻ những kinh nghiệm và cơ hội hợp tác trong khoa học công nghệ.

Tôi rất hy vọng rằng Trung Quốc, quốc gia có trình độ phát triển hàng đầu trên các lĩnh vực này, có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển, cũng như giúp hai bên tăng cường hiểu biết, từ đó tạo thuận lợi cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như các lĩnh vực hợp tác mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác về AI, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển đô thị thông minh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thứ ba, thành phần đoàn trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương và các ủy ban chuyên môn của Quốc hội. Với đặc điểm vừa mang tính chất nhân dân, vừa mang tính chất nhà nước của hợp tác nghị viện, hợp tác thực chất giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẽ tạo ra những thông điệp hữu nghị, cho thấy sự chủ động của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc trong việc tăng cường tính thực chất, tính hiệu quả của hợp tác Quốc hội để góp phần cho sự phát triển chung của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp, đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

PV: Xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng!

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11 - 15/10/2026.

PV/VOV.VN
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