Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao tặng Huy hiệu 35 tuổi Đảng

Phát biểu tại Lễ trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng những đảng viên có nhiều năm liên tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người cộng sản và có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Toàn cảnh Lễ trao tặng Huy hiệu 35 tuổi Đảng cho 4 đồng chí: nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cả 4 đồng chí đều có quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến ở nhiều vị trí quan trọng. Trong đó có những đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, địa phương nơi đã từng công tác và sự nghiệp phát triển đất nước. Các đồng chí đã luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự tận tụy với công việc; không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, uy tín của người cán bộ, đảng viên, góp phần vào thành quả chung của Quốc hội, của đất nước, của Đảng.

"Suốt những năm trong hàng ngũ của Đảng, 4 đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, có nhiều đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Trong những thành công nổi bật của Quốc hội đều ghi đậm dấu ấn của các đồng chí", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu Đảng cho Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trao tặng danh hiệu cao quý là Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhằm đánh dấu quá trình công tác, trưởng thành từ cơ sở đến vị trí lãnh đạo hiện nay. Qua quá trình đó, các đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, tận tụy, cống hiến, làm hết trách nhiệm của mình. Đây là một bước ngoặt đánh dấu Đảng chứng nhận 35 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy hết sức mình để cống hiến cho Đảng, cho Nhân dân, đặc biệt là đối với sự nghiệp của Quốc hội.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan thay mặt các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự sâu sắc, đồng thời là lời nhắc nhở đối với bản thân; khẳng định tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm với tổ chức, gắn bó với đồng chí và nhân dân, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.