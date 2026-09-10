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Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam

Thứ Năm, 14:19, 10/09/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng nay, 10/9 theo giờ địa phương, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J.Bayarmaa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong chuyến thăm lần này, được chứng kiến những thành tựu phát triển mà Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Mông Cổ đã đạt được trong thời gian qua và trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp tích cực của các nghị sĩ và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của Chủ tịch Nhóm J.Bayarmaa, cùng với sự tham gia, ủng hộ tích cực của các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Mông Cổ.

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Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn, giao lưu nghị sĩ và gặp gỡ bên lề các hội nghị nghị viện quốc tế và khu vực; qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị và tình hữu nghị giữa các nghị sĩ cũng như nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Nhóm tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, không chỉ là cầu nối giữa hai Quốc hội mà còn là cầu nối giữa hai đất nước, hai cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước, hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Nhóm J.Bayarmaa và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Quốc hội hai nước; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, giao lưu các nhóm nghị sĩ, các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ; nhấn mạnh các chuyến thăm phải thiết thực, hiệu quả, có kết quả cụ thể và sau mỗi chuyến thăm phải có chuyển biến trên thực tế.

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Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn, giao lưu nghị sĩ và gặp gỡ bên lề các hội nghị nghị viện quốc tế và khu vực.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tiếp tục quan tâm, nghiên cứu và tham mưu cho Quốc hội hai nước thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vưc còn nhiều tiềm năng; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật của hai nước.

Đánh giá cao nền tảng Quốc hội mở của Quốc hội Mông Cổ được tích hợp trong nền tảng số quốc gia "E-Mongolia", góp phần quan trọng triển khai mục tiêu "xây dựng một Quốc hội công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm", Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Nhóm Nghị sỹ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát về các lĩnh vực kinh tế số, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp xanh, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai Nhóm tích cực phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và giao lưu kinh tế giữa hai nước; tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước; hỗ trợ hợp tác giữa các địa phương, các tổ chức hữu nghị và các viện nghiên cứu lập pháp của hai nước.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần mở ra những định hướng hợp tác mới, làm phong phú hơn nội hàm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ, tiếp nối truyền thống hữu nghị tốt đẹp được vun đắp trong hơn 70 năm qua giữa hai nước.

Chủ tịch Nhóm J.Bayarmaa nêu rõ, trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác được triển khai thực chất, hiệu quả.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị không chỉ có vai trò kết nối hai cơ quan lập pháp mà còn đóng góp tích cực vào việc tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước, Chủ tịch Nhóm J.Bayarmaa khẳng định, các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy triển khai các mục tiêu và định hướng hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Mông Cổ.

Chủ tịch Nhóm J.Bayarmaa cho rằng quan hệ hai nước cần được củng cố và phát triển không chỉ ở cấp Nhà nước, Quốc hội mà còn thông qua việc tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt giữa thanh niên và sinh viên hai nước; đồng thời mong muốn mở rộng các chương trình trao đổi sinh viên, tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ, qua đó phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong việc kế thừa và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ.

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam:

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chu tich quoc hoi tiep chu tich nhom nghi si huu nghi mong co - viet nam hinh anh 4
chu tich quoc hoi tiep chu tich nhom nghi si huu nghi mong co - viet nam hinh anh 5
chu tich quoc hoi tiep chu tich nhom nghi si huu nghi mong co - viet nam hinh anh 6

 

Lê Tuyết/VOV
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