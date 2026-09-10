Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Byambatsogt và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã tiến hành chuyến thăm chính thức Mông Cổ từ ngày 9-11/9/2026.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng nay, ngày 10/9, tại Cung Nhà nước ở Thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Byambatsogt và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, giữ vị trí quan trọng hàng đầu

Chủ tịch Quốc hội Byambatsogt nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng; là chuyến thăm thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Mông Cổ kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao và được thực hiện sau 23 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam năm 2003.

Chủ tịch Quốc hội Byambatsogt nhấn mạnh, trong quan hệ phát triển với các nước Đông Nam Á, Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu; bày tỏ vui mừng trước các thành tựu và đánh giá cao các chính sách phát triển của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh tại khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Byambatsogt và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Byambatsogt, Quốc hội và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo; đánh giá cao những thành tựu phát triển mạnh mẽ của đất nước Mông Cổ anh em, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 -2030, hướng tới “Tầm nhìn 2050”, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tin và vị thế quốc tế của Mông Cổ; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Mông Cổ trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Tăng cường vai trò cơ quan lập pháp trong việc phối hợp hỗ trợ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế

Trong không khí tin cậy, chân thành và cởi mở, hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả của quan hệ Việt Nam - Mông Cổ, nhất là kể từ sau khi chính thức thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện tháng 9/2024 nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có cũng như các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh và tư pháp, phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Hai bên cùng cho rằng, cần tăng cường vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong việc phối hợp hỗ trợ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của mỗi nước; tích cực xem xét mở cửa hơn nữa cho hàng hóa của nhau, trong đó tạo điều kiện cho hàng nông, thủy hải sản thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Mông Cổ, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sớm ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, không chỉ ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà cần được mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân; nhất trí cần tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ, hỗ trợ để cộng đồng kiều dân hai nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại mỗi nước; tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các nét đẹp văn hóa, du lịch mỗi nước; phối hợp thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa người dân hai nước.

Phối hợp triển khai đồng bộ và hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước

Trao đổi về các phương hướng thúc đẩy hợp tác Nghị viện hai nước trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa Quốc hội hai nước; phối hợp triển khai đồng bộ và hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội ký mới nhân chuyến thăm; tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế mà hai bên cùng là thành viên; thực hiện tốt chức năng giám sát, góp phần bảo đảm triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao, tạo điều kiện để Chính phủ và doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Byambatsogt khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu thị trường và đầu tư ổn định, lâu dài tại Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam ủng hộ các chính sách phát triển của Mông Cổ nhằm nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Mông Cổ tại khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ mong muốn Việt Nam ủng hộ làm thành viên APEC, tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng Chủ tịch Quốc hội Byambatsogt ký mới Thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước đồng thời chứng kiến Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Byambatsogt phát biểu tại hội đàm.

Trước đó, ngay sau Lễ đón, tại Cung Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký sổ Khách danh dự. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất vui mừng tới thăm Cung Nhà nước Mông Cổ – biểu tượng của nền độc lập, tự chủ và lòng hiếu khách của nhân dân Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Mông Cổ do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công xây dựng và vun đắp đã trải qua hơn 70 năm phát triển tốt đẹp. Đặc biệt, việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện đã mở ra giai đoạn hợp tác mới thực chất, hiệu quả và toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng cùng Quốc hội Mông Cổ tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và nghị sĩ trẻ; góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội chúc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Mông Cổ ngày càng phát triển sâu rộng, bền vững; chúc nhân dân Mông Cổ luôn ấm no, hạnh phúc và thành công.