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Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình cầu truyền hình tại TP.HCM

Chủ Nhật, 21:17, 26/07/2026
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VOV.VN - Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2026), tối 26/7, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM, Tuyên Quang, Quảng Trị phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” kết nối 4 điểm cầu.

Tham dự chương trình tại 4 điểm cầu có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh cùng các lực lượng tham gia Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và đông đảo nhân dân tham dự tại các điểm cầu.

Điểm cầu chính của chương trình đặt tại công viên Lê Thị Riêng, (TP Hồ Chí Minh), nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là biểu tượng cho những ký ức vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự điểm cầu TP Hồ Chí Minh.

 Một số hình ảnh tại điểm cầu TP.HCM:

chu tich quoc hoi tran thanh man du chuong trinh cau truyen hinh tai tp.hcm hinh anh 1
chu tich quoc hoi tran thanh man du chuong trinh cau truyen hinh tai tp.hcm hinh anh 2
chu tich quoc hoi tran thanh man du chuong trinh cau truyen hinh tai tp.hcm hinh anh 3
chu tich quoc hoi tran thanh man du chuong trinh cau truyen hinh tai tp.hcm hinh anh 4
chu tich quoc hoi tran thanh man du chuong trinh cau truyen hinh tai tp.hcm hinh anh 5
chu tich quoc hoi tran thanh man du chuong trinh cau truyen hinh tai tp.hcm hinh anh 6
chu tich quoc hoi tran thanh man du chuong trinh cau truyen hinh tai tp.hcm hinh anh 7
chu tich quoc hoi tran thanh man du chuong trinh cau truyen hinh tai tp.hcm hinh anh 8
chu tich quoc hoi tran thanh man du chuong trinh cau truyen hinh tai tp.hcm hinh anh 9
chu tich quoc hoi tran thanh man du chuong trinh cau truyen hinh tai tp.hcm hinh anh 10

 

Lê Tuyết/VOV
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