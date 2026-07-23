English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sinh con đúng ngày 27/7, người vợ tìm lại lẽ sống từ nhật ký của chồng liệt sĩ

Thứ Năm, 14:30, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi đọc những dòng nhật ký của chồng, Thượng tá Đặng Thị Bích Trang hiểu được tình yêu với bầu trời Tổ quốc của chồng, hiểu được những nhiệm vụ thiêng liêng của anh. Cũng bởi vậy chị dần tìm lại được lẽ sống sau thời gian rơi vào trầm cảm sau khi nhận tin chồng hy sinh.

Không chỉ trong bom đạn của chiến tranh, mà ngay giữa những tháng ngày bình yên của đất nước, vẫn có những người lính âm thầm, sẵn sàng gác lại tình riêng, bất chấp hiểm nguy và anh dũng ngã xuống khi thực hiện nhiệm vụ. Liệt sĩ phi công Trần Thanh Nghị, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân là một người như thế.

Chia sẻ tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra sáng nay (23/7), Thượng tá Đặng Thị Bích Trang - vợ Liệt sĩ phi công Trần Thanh Nghị kể, ngày 27/7/2009 là ngày chị sinh người con thứ 2, nhưng đó cũng đúng 50 ngày sau khi chồng chị hy sinh trong chuyến bay làm nhiệm vụ.  

sinh con dung ngay 27 7, nguoi vo tim lai le song tu nhat ky cua chong liet si hinh anh 1
Nữ Thượng tá Đặng Thị Bích Trang chia sẻ tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra sáng 23/7. Ảnh: Phúc Tài/VTC News

17 năm trôi qua, đến nay 2 con của Thượng tá Đặng Thị Bích Trang đều đã khôn lớn, trưởng thành, nhưng những cảm xúc đau đớn, tuyệt vọng vẫn ùa về khi Thượng tá Đặng Thị Bích Trang hồi tưởng về ngày ra đi đột ngột của chồng.

Chị Trang cho biết, chồng mất ngay khi chị đang trong những tháng cuối thai kỳ con thứ 2, trước sự mất mát quá lớn, chị có thời gian lâm vào trầm cảm. Trong quãng thời gian này, chị đọc được trang viết của chồng trong cuốn nhật ký vào năm 1999. Trong đó, chồng chị viết: “Đúng 10 giờ 5 phút ngày mùng 5/3, lần đầu tiên trong đời tôi được bước lên ngồi vào buồng lái máy bay và cùng nó bay lên bầu trời cao vợi. Chuyến bay đầu tiên trong đời mình, trong đời học viên, nó để lại cho tôi một cảm giác rất khó tả. Một chuyến bay chỉ có 30 phút nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng điều khiển một cỗ máy lên trời không là dễ”.

Khi đọc đến những dòng viết này, chị đã nhớ đến ngày mà đồng đội của anh đến thăm, động viên mẹ con chị cố gắng vượt qua rồi lại vội vã về đơn vị để chuẩn bị cho những chuyến bay. Lúc này, chị hiểu được đó là tình yêu với bầu trời Tổ quốc, là nhiệm vụ thiêng liêng của chồng chị, của phi công Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng và của những người bộ đội cụ Hồ nói chung. 

Đọc những dòng nhật ký của chồng, chị nghĩ rằng anh không chỉ viết cho riêng mình mà còn viết cho  vợ, cho những đứa con và viết cho cả những đồng đội của anh nữa - những người vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Họ là những người lính vẫn đang âm thầm rèn luyện, sớm tối, sẵn sàng đón nhận mọi gian khổ, khó khăn và hy sinh vì nhiệm vụ. 

Chị bày tỏ, sự hy sinh không ai mong muốn nhưng đằng sau sự hy sinh là niềm tin, là niềm tự hào của gia đình, của đồng đội. Bởi các anh đã cống hiến hết mình, dẫu biết đối mặt với nguy hiểm, chồng chị, đồng đội vẫn bước lên buồng lái. Các anh đã thực hiện nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Để chồng an lòng ở trên bầu trời, để cho đồng đội của anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ, chị Trang đã cố gắng vượt qua, nuôi 2 con trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quân đội giao phó: “Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi và rất nhiều người vợ bộ đội khác cũng muốn chồng mình, người thân của mình yên tâm về hậu phương để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc, quân đội giao phó”, chị Trang nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, một chiến sỹ quả cảm, tham gia nhiều chuyên án đặc biệt nguy hiểm chia sẻ, sau một chuyên án đối đầu với tội phạm ma túy, ông bị thương tật 41%.

sinh con dung ngay 27 7, nguoi vo tim lai le song tu nhat ky cua chong liet si hinh anh 2
Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân chia sẻ tại Hội nghị  (Ảnh: Hải Long/Dân Trí)

Đại tá Nguyễn Đức Cường có gần 20 năm trực tiếp đấu tranh trong lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy đầy gian khổ và hiểm nguy.

“Đó là giai đoạn khó khăn nhất trong đời bình nghiệp của tôi nhưng rất tự hào", Đại tá Nguyễn Đức Cường chia sẻ.

Ông tự hào vì được chiến đấu trong một đơn vị anh hùng với nhiều chiến sỹ dũng cảm và xuất sắc, có một tập thể đoàn kết nhiều sức chiến đấu, được sự phối hợp tác chiến của nhiều đơn vị bạn, sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên: "Đấu tranh với tội phạm ma túy rất nguy hiểm. Trước mỗi trận đánh, chúng tôi họp bàn rất nhiều phương án nhưng những trận đánh lớn vẫn có rủi ro, có thể bị thương, thậm chí là hy sinh nhưng anh em vẫn chấp nhận, đó là tinh thần chấp nhận hy sinh giữa thời bình để bảo vệ bình an cho nhân dân của lực lượng công an”.

anh-bia-.jpg

Thu nhận mẫu ADN: Hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN-Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vẫn tiếp tục. Sáng 23/7, UBND tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thắp thêm hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều địa phương tại TP.HCM đồng loạt trao ảnh phục dựng liệt sĩ
Nhiều địa phương tại TP.HCM đồng loạt trao ảnh phục dựng liệt sĩ

VOV.VN - Từ ngày 23 đến 25/7, TP.HCM đồng loạt tổ chức trao ảnh phục dựng liệt sĩ tại nhiều địa phương. Những bức ảnh được phục dựng không chỉ giúp thân nhân lưu giữ hình ảnh người thân mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, truyền thống cách mạng.

Nhiều địa phương tại TP.HCM đồng loạt trao ảnh phục dựng liệt sĩ

Nhiều địa phương tại TP.HCM đồng loạt trao ảnh phục dựng liệt sĩ

VOV.VN - Từ ngày 23 đến 25/7, TP.HCM đồng loạt tổ chức trao ảnh phục dựng liệt sĩ tại nhiều địa phương. Những bức ảnh được phục dựng không chỉ giúp thân nhân lưu giữ hình ảnh người thân mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, truyền thống cách mạng.

Ngày trở về không bằng xương thịt: Nghẹn ngào nhận kỷ vật "đi B" sau hơn 60 năm
Ngày trở về không bằng xương thịt: Nghẹn ngào nhận kỷ vật "đi B" sau hơn 60 năm

VOV.VN - Mỗi hồ sơ, kỷ vật được trao trả cho các gia đình liệt sĩ không chỉ là những tư liệu lịch sử mà còn góp phần nối lại ký ức, giúp gia đình người có công vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài nhiều thập kỷ.

Ngày trở về không bằng xương thịt: Nghẹn ngào nhận kỷ vật "đi B" sau hơn 60 năm

Ngày trở về không bằng xương thịt: Nghẹn ngào nhận kỷ vật "đi B" sau hơn 60 năm

VOV.VN - Mỗi hồ sơ, kỷ vật được trao trả cho các gia đình liệt sĩ không chỉ là những tư liệu lịch sử mà còn góp phần nối lại ký ức, giúp gia đình người có công vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài nhiều thập kỷ.

Thủ tướng: Gìn giữ, khắc ghi thành quả vinh quang từ sự hy sinh của các thế hệ đi trước
Thủ tướng: Gìn giữ, khắc ghi thành quả vinh quang từ sự hy sinh của các thế hệ đi trước

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trách nhiệm gìn giữ, khắc ghi thành quả vinh quang từ sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời kêu gọi toàn xã hội đẩy mạnh chăm lo cho các gia đình chính sách.

Thủ tướng: Gìn giữ, khắc ghi thành quả vinh quang từ sự hy sinh của các thế hệ đi trước

Thủ tướng: Gìn giữ, khắc ghi thành quả vinh quang từ sự hy sinh của các thế hệ đi trước

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trách nhiệm gìn giữ, khắc ghi thành quả vinh quang từ sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời kêu gọi toàn xã hội đẩy mạnh chăm lo cho các gia đình chính sách.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục