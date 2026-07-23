Sinh con đúng ngày 27/7, người vợ tìm lại lẽ sống từ nhật ký của chồng liệt sĩ

Không chỉ trong bom đạn của chiến tranh, mà ngay giữa những tháng ngày bình yên của đất nước, vẫn có những người lính âm thầm, sẵn sàng gác lại tình riêng, bất chấp hiểm nguy và anh dũng ngã xuống khi thực hiện nhiệm vụ. Liệt sĩ phi công Trần Thanh Nghị, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân là một người như thế.

Chia sẻ tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra sáng nay (23/7), Thượng tá Đặng Thị Bích Trang - vợ Liệt sĩ phi công Trần Thanh Nghị kể, ngày 27/7/2009 là ngày chị sinh người con thứ 2, nhưng đó cũng đúng 50 ngày sau khi chồng chị hy sinh trong chuyến bay làm nhiệm vụ.

Nữ Thượng tá Đặng Thị Bích Trang chia sẻ tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra sáng 23/7. Ảnh: Phúc Tài/VTC News

17 năm trôi qua, đến nay 2 con của Thượng tá Đặng Thị Bích Trang đều đã khôn lớn, trưởng thành, nhưng những cảm xúc đau đớn, tuyệt vọng vẫn ùa về khi Thượng tá Đặng Thị Bích Trang hồi tưởng về ngày ra đi đột ngột của chồng.

Chị Trang cho biết, chồng mất ngay khi chị đang trong những tháng cuối thai kỳ con thứ 2, trước sự mất mát quá lớn, chị có thời gian lâm vào trầm cảm. Trong quãng thời gian này, chị đọc được trang viết của chồng trong cuốn nhật ký vào năm 1999. Trong đó, chồng chị viết: “Đúng 10 giờ 5 phút ngày mùng 5/3, lần đầu tiên trong đời tôi được bước lên ngồi vào buồng lái máy bay và cùng nó bay lên bầu trời cao vợi. Chuyến bay đầu tiên trong đời mình, trong đời học viên, nó để lại cho tôi một cảm giác rất khó tả. Một chuyến bay chỉ có 30 phút nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng điều khiển một cỗ máy lên trời không là dễ”.

Khi đọc đến những dòng viết này, chị đã nhớ đến ngày mà đồng đội của anh đến thăm, động viên mẹ con chị cố gắng vượt qua rồi lại vội vã về đơn vị để chuẩn bị cho những chuyến bay. Lúc này, chị hiểu được đó là tình yêu với bầu trời Tổ quốc, là nhiệm vụ thiêng liêng của chồng chị, của phi công Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng và của những người bộ đội cụ Hồ nói chung.

Đọc những dòng nhật ký của chồng, chị nghĩ rằng anh không chỉ viết cho riêng mình mà còn viết cho vợ, cho những đứa con và viết cho cả những đồng đội của anh nữa - những người vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Họ là những người lính vẫn đang âm thầm rèn luyện, sớm tối, sẵn sàng đón nhận mọi gian khổ, khó khăn và hy sinh vì nhiệm vụ.

Chị bày tỏ, sự hy sinh không ai mong muốn nhưng đằng sau sự hy sinh là niềm tin, là niềm tự hào của gia đình, của đồng đội. Bởi các anh đã cống hiến hết mình, dẫu biết đối mặt với nguy hiểm, chồng chị, đồng đội vẫn bước lên buồng lái. Các anh đã thực hiện nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Để chồng an lòng ở trên bầu trời, để cho đồng đội của anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ, chị Trang đã cố gắng vượt qua, nuôi 2 con trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quân đội giao phó: “Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi và rất nhiều người vợ bộ đội khác cũng muốn chồng mình, người thân của mình yên tâm về hậu phương để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc, quân đội giao phó”, chị Trang nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, một chiến sỹ quả cảm, tham gia nhiều chuyên án đặc biệt nguy hiểm chia sẻ, sau một chuyên án đối đầu với tội phạm ma túy, ông bị thương tật 41%.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân chia sẻ tại Hội nghị (Ảnh: Hải Long/Dân Trí)

Đại tá Nguyễn Đức Cường có gần 20 năm trực tiếp đấu tranh trong lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy đầy gian khổ và hiểm nguy.

“Đó là giai đoạn khó khăn nhất trong đời bình nghiệp của tôi nhưng rất tự hào", Đại tá Nguyễn Đức Cường chia sẻ.

Ông tự hào vì được chiến đấu trong một đơn vị anh hùng với nhiều chiến sỹ dũng cảm và xuất sắc, có một tập thể đoàn kết nhiều sức chiến đấu, được sự phối hợp tác chiến của nhiều đơn vị bạn, sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên: "Đấu tranh với tội phạm ma túy rất nguy hiểm. Trước mỗi trận đánh, chúng tôi họp bàn rất nhiều phương án nhưng những trận đánh lớn vẫn có rủi ro, có thể bị thương, thậm chí là hy sinh nhưng anh em vẫn chấp nhận, đó là tinh thần chấp nhận hy sinh giữa thời bình để bảo vệ bình an cho nhân dân của lực lượng công an”.