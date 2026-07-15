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Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật Mãi mãi tuổi 20 kỷ niệm ngày 27/7

Thứ Tư, 16:48, 15/07/2026
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VOV.VN - Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) vào tối 24/7 với sự quy tụ của dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Đức Phúc…

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) do tỉnh Quảng Ninh tổ chức sẽ diễn ra vào 20 giờ 10 phút, ngày 24/7/2026 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ninh là một trong 5 địa phương của cả nước chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của cả nước.

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Chương trình nghệ thuật Mãi mãi tuổi 20 sẽ được tổ chức tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long vào tối 24/7. 

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Trương Quý Hải, Hồ Quỳnh Hương, Đức Phúc, Noo Phước Thịnh, Viết Thu, Dương Hoàng Yến, Anh Tú... cùng dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và hàng trăm diễn viên quần chúng.

Với hệ thống sân khấu ngoài trời hiện đại, âm thanh, ánh sáng và màn hình LED quy mô lớn, chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật trang trọng, giàu cảm xúc và đậm tính nhân văn.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, đây không chỉ là hoạt động biểu diễn phục vụ nhân dân, mà còn là điểm nhấn trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết chương trình có quy mô dự kiến 30.000 chỗ ngồi. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh sẽ phát hành vé về các phường, xã, đặc khu để gửi tới thân nhân các liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình người có công với cách mạng.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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