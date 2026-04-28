Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

Thứ Ba, 10:47, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/4, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại kỳ họp.

Theo đó, kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó trọng tâm là công tác tổ chức, nhân sự, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong cả nhiệm kỳ. Các nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành bài bản, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt sự thống nhất cao của các đại biểu Quốc hội.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thành công tốt đẹp, tạo nền tảng vững chắc, khí thế và niềm tin cho cả nhiệm kỳ. Công tác điều hành kỳ họp được thực hiện chủ động, linh hoạt, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, đồng thời phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của đại biểu ngay từ những phiên làm việc đầu tiên.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phan Văn Hùng, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ bày tỏ đồng tình với kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đánh giá kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng và niềm tin cho nhiệm kỳ mới. Cử tri kiến nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống y tế, nhất là tuyến cơ sở; tăng cường trang thiết bị, nhân lực cho trạm y tế xã, phường nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hạn chế chuyển tuyến. Đồng thời, bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế và tăng cường giám sát thực hiện chính sách y tế. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công còn chậm, tránh lãng phí; đồng thời có giải pháp quản lý, khai thác hiệu quả các trụ sở, tài sản công chưa sử dụng.

Cử tri Phan Văn Hùng, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri tham dự kỳ họp cũng nêu vấn đề phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khẳng định đây là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững, song việc ứng dụng còn chưa đồng đều, nguồn lực phân tán. Cử tri đề nghị Chính phủ có chính sách đột phá về tài chính, đãi ngộ, cơ chế đặt hàng nghiên cứu gắn thực tiễn; tăng cường liên kết Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu; đồng thời ưu đãi thuế cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và cho phép thí điểm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới.

Bên cạnh đó, cử tri đồng tình chủ trương tinh gọn bộ máy, song đề nghị phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, nhất là cấp cơ sở; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, cử tri kiến nghị đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng, liên thông dữ liệu, nâng cao kỹ năng cho cán bộ và người dân. Đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm liên quan đến lĩnh vực y tế, đầu tư công, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ vui mừng khi cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tham dự buổi tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến với 102 điểm cầu trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt và thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, các kiến nghị tập trung vào hai nhóm vấn đề: những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương đã được giải trình và các nội dung về cơ chế, chính sách sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét.

Về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý; đồng thời xác định mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực.

Thành phố cũng cần rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển đồng bộ, dài hạn, gắn với quy hoạch vùng và quốc gia, khai thác hiệu quả không gian phát triển, tạo nền tảng thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc

Về thu hút đầu tư, ông Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, hạ tầng kỹ thuật Cần Thơ và khu vực Tây Nam Bộ thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ, song cần tiếp tục quy hoạch đồng bộ, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các trục giao thông, tạo dư địa phát triển lâu dài, qua đó thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.

"Vấn đề thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có thể thấy rằng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chưa khi nào hạ tầng kỹ thuật của thành phố Cần Thơ và khu vực Tây Nam bộ lại có sự thay đổi mạnh mẽ như nhiệm kỳ vừa qua và sắp tới", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Liên quan mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, dự kiến Trung ương sẽ sơ kết việc thực hiện trong tháng 7. Đối với Cần Thơ, bộ máy đã vận hành cơ bản ổn định, nhưng cần tiếp tục rà soát phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, cần hoàn thiện quy hoạch thành phố theo tầm nhìn dài hạn, gắn với quy hoạch vùng và quốc gia, thích ứng hiệu quả với các thách thức như sụt lún, ngập úng và xâm nhập mặn.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Tag: Cần Thơ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc Quốc hội
Tin liên quan

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ 11-13/5 tại Hà Nội

VOV.VN - Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ 11- 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

VOV.VN - Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ 11- 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Việt Nam làm Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã được các nước thành viên tín nhiệm chính thức bầu làm Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

VOV.VN - Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã được các nước thành viên tín nhiệm chính thức bầu làm Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở Gia Lai

VOV.VN - Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác của Trung ương đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

VOV.VN - Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác của Trung ương đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

