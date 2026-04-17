Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thấy Liên bang Nga tiếp tục đạt được nhiều kết quả to lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, cuộc sống của người dân Nga được bảo đảm, trong đó Quốc hội Nga đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo khung pháp lý thuận lợi cho Nga phát triển ổn định, bền vững.

Khẳng định Nga là đối tác tin cậy và coi việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội khẳng định hợp tác trên kênh nghị viện ngày càng quan trọng, góp phần tăng cường nền tảng chính trị - pháp lý và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác, phù hợp với tinh thần của Thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến Tổng thống Putin.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên làm sâu sắc hợp tác chính trị - ngoại giao, hợp tác nghị viện, thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên các kênh, phối hợp tổ chức tốt chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch thượng viện Nga và chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Nga để đồng chủ trì phiên họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện trong năm 2026.

Quốc hội Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy công tác lập pháp và giám sát nhằm tạo khung khổ pháp lý và bảo đảm thực hiện các thỏa thuận hợp tác mang tính chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ tin tưởng, Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và nghị sĩ hai nước có thể đóng vai trò trực tiếp thúc đẩy và triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như giao lưu nhân dân, du lịch, các hoạt động kết nghĩa, hợp tác kết nối giữa các địa phương của Việt Nam và Nga.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu các vị trí quan trọng để lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới; đồng thời thay mặt Lãnh đạo Nga chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Đánh giá Việt Nam là đối tác tin cậy nhất của Nga tại khu vực Đông Nam Á và vui mừng khi thấy quan hệ đã được nâng lên một tầm cao mới, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga khẳng định Quốc hội Nga sẽ tiếp tục đóng góp tích cực để thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cũng vui mừng thông báo nhiều địa phương của Nga đang và sẵn sàng tiến hành các hoạt động kết nghĩa, hợp tác với các địa phương của Việt Nam; đồng thời đang cập nhật các thỏa thuận hợp tác địa phương đã có trên tinh thần phù hợp với điều chỉnh địa giới hành chỉnh ở Việt Nam.

Quang cảnh cuộc gặp

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác mang tính chiến lược, bà Matviyenko cũng đề nghị hai bên cần thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí, điện hạt nhân, đồng thời, cần coi trọng hợp tác nhân văn, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục đào tạo, du lịch, trao đổi văn hóa để tăng cường hiểu biết của nhân dân hai nước.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục được củng cố và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, với độ tin cậy chính trị cao. Hai bên đánh giá cao việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa Quốc hội hai nước, cũng như sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU; tin tưởng cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Quốc hội, đối thoại giữa hai Chính phủ ngày càng được tăng cường; khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy sớm gia hạn thỏa thuận hợp tác giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam, coi đây là dấu mốc phát triển quan trọng trong hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho biết rất trông đợi chuyến công tác này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và hai nước ngày càng phát triển sâu sắc, hiệu quả và bền vững.