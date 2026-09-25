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Chủ tịch Quốc hội: Phân cấp để bộ máy xử lý công việc nhanh hơn, gần dân hơn

Thứ Sáu, 18:35, 25/09/2026
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VOV.VN - Chiều 25/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. 

Chiều 25/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Thành ủy trong một giai đoạn có yêu cầu tổ chức, quản trị rất lớn. Sau sắp xếp, TP.HCM có 173 đảng bộ trực thuộc, phạm vi quản lý cán bộ rộng, đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý rất lớn. Trong bối cảnh đó, Thành ủy đã giữ được sự đoàn kết, sự ổn định, lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ không để phát sinh khoảng trống thẩm quyền; đồng thời bước chuyển trọng tâm từ ổn định bộ máy sang nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả thực thi.

chu tich quoc hoi phan cap de bo may xu ly cong viec nhanh hon, gan dan hon hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, TP.HCM đã có những kết quả tương đối nổi bật như: Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động ban hành cơ chế chuyển tiếp về phân cấp quản lý cán bộ sau sắp xếp; sau đó tiếp tục chuẩn hóa bằng các quy định mới về phân cấp và tiêu chuẩn chức danh; ban hành Nghị quyết số 09 của Thành ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đoàn ghi nhận nhiều kết quả cụ thể trong quy hoạch, bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá cán bộ; tăng cường biệt phái công chức có chuyên môn về cơ sở; chuyển từ đánh giá định tính sang đánh giá bằng sản phẩm, tiến độ và chất lượng; xây dựng công cụ KPI, phần mềm đánh giá; nỗ lực số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên và tổ chức đảng.

Về lãnh đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, nhiều chương trình, kế hoạch hành động được ban hành kịp thời, phân công cơ quan chủ trì gắn với nhiệm vụ phát triển của thành phố. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị: "TP.HCM tiếp tục nâng lên một bước: từ “đã học, đã quán triệt, đã ban hành chương trình” sang việc “đã tạo ra chuyển biến gì, sản phẩm gì, giải quyết được vấn đề gì”. Phải có mục tiêu sản phẩm, cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ, chỉ số tác động và cơ chế đánh giá định kỳ; bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất, tránh khoảng cách giữa quyết tâm chính trị và năng lực thực thi".

Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá việc phân cấp, ủy quyền đã tạo điều kiện để cấp cơ sở chủ động hơn trong kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ và xử lý công việc. Tuy nhiên, ở một số địa bàn, đội ngũ cán bộ tham mưu còn mỏng, thiếu cán bộ chuyên môn sâu về khoa học công nghệ, dữ liệu, chuyển đổi số; một số hồ sơ quy trình và cơ chế phối hợp ngành dọc còn bất cập, cần chuẩn hóa.

Vì thế, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục rà soát toàn bộ cơ chế phân cấp theo nguyên tắc: giao thẩm quyền phải đồng thời với tạo điều kiện thực hiện. Cấp trực tiếp quản lý, phân công, sử dụng cán bộ phải chịu trách nhiệm chính về nhận xét, đánh giá và chất lượng đầu ra. Cơ quan tham mưu Thành ủy phải tăng cường hướng dẫn, giám sát và cảnh báo sớm rủi ro phát sinh. Phân cấp phải làm cho bộ máy xử lý công việc nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn, nhưng không được dẫn tới phân tán trách nhiệm hoặc tạo ra khoảng cách xa về chất lượng giữa các địa bàn.

chu tich quoc hoi phan cap de bo may xu ly cong viec nhanh hon, gan dan hon hinh anh 2
Quang cảnh hội nghị

Công tác quy hoạch, bố trí cán bộ đã triển khai với quy mô lớn, chú trọng cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, bố trí một số chức danh không phải người địa phương. Tuy nhiên, nguồn cán bộ chuyên sâu, cán bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số vẫn còn hạn chế; giữa các khối, ngành, cấp còn chưa thực sự liên thông.

Về đánh giá cán bộ, Đoàn ghi nhận nỗ lực đánh giá bằng sản phẩm, tiến độ, chất lượng, KPI. Tuy nhiên, kết quả đánh giá phải được sử dụng thực chất trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, khen thưởng, sàng lọc và thay thế cán bộ; nếu không gắn với quyết định cán bộ thì đánh giá sẽ khó chuyển biến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "TP.HCM có vị trí, vai trò đặc biệt, do đó yêu cầu đối với công tác cán bộ cũng phải đặt ở mức cao hơn. Mục tiêu cuối cùng của kiểm tra, giám sát không phải chỉ để chỉ ra đúng - sai về mặt quy trình, mà quan trọng hơn là giúp Ban Thường vụ Thành ủy nhìn rõ những khâu cần củng cố, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những nội dung phải nâng tầm để xây dựng đội ngũ đủ bản lĩnh, năng lực, uy tín, có khả năng tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới".

Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, điều quyết định thành công hay thất bại là phải xác định: cán bộ là then chốt của then chốt. Vì vậy, phải có một đội ngũ cán bộ có đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những khó khăn của thành phố và khó khăn của cơ sở.

Thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và những nhận xét, đánh giá của Đoàn Kiểm tra, giám sát; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Lê Tuyết/VOV
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