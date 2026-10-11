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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm điểm lập pháp cơ sở tại thủ đô Bắc Kinh

Chủ Nhật, 17:51, 11/10/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho biết, thực tiễn, mô hình và kinh nghiệm của các Điểm liên hệ lập pháp cơ sở của Trung Quốc nói chung và Nam Ma Phòng nói riêng, đã gợi mở vấn đề rất đáng quan tâm.

Chiều 11/10, theo giờ địa phương, tại quận Triều Dương, thủ đô Bắc Kinh, nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng - mô hình tiêu biểu trong việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, phát huy trí tuệ từ cơ sở và kết nối người dân với công tác xây dựng pháp luật.        

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm điểm lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng, Bắc Kinh

Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh; Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bắc Kinh Lý Tú Lĩnh; Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bắc Kinh Vương Kiến Trung...

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã tham quan Ngôi nhà đại biểu Nhân đại và Điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng; nghe giới thiệu về tình hình xây dựng hệ thống về các điểm liên hệ lập pháp cơ sở của thành phố Bắc Kinh; tình hình thực hiện dân chủ nhân dân toàn quá trình tại quận Triều Dương thông qua hệ thống Ngôi nhà đại biểu Nhân đại, các điểm liên hệ lập pháp cơ sở và tình hình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đại biểu dân cử.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Ngôi nhà đại biểu Nhân đại tại điểm lập pháp.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là hoạt động đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này, qua đó đã giúp Đoàn ghi nhận nhiều kinh nghiệm thực tiễn hữu ích.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này nhằm tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, khẳng định sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa hai cơ quan lập pháp là một trong những điểm nổi bật của chuyến thăm.

Qua những thông tin được chia sẻ, Chủ tịch Quốc hội nhận thấy mô hình đưa hoạt động lập pháp gắn với cơ sở, với đại biểu và với nhân dân là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực. Thông qua các điểm liên hệ lập pháp, ý kiến, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh trong đời sống được tập hợp, phản ánh tới cơ quan lập pháp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật. Đây cũng là một cách làm giúp tăng cường sự gắn kết giữa đại biểu dân cử với nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, số lượng hơn 30 dự luật mà Điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng đã tham gia lấy ý kiến và các hoạt động tọa đàm, thu thập ý kiến trong thời gian qua là con số rất ấn tượng, khẳng định Nam Ma Phòng là một địa điểm tiêu biểu để thực hiện việc kết nối giữa hoạt động của đại biểu nhân đại, tiếp xúc nhân dân và công tác lập pháp ở cơ sở.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn quan tâm tìm hiểu mô hình hoạt động của điểm lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam và Trung Quốc đều rất coi trọng việc phát huy vai trò của nhân dân trong đời sống chính trị và xây dựng pháp luật. Đối với Việt Nam, trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, Quốc hội xác định lập pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng tham vấn, tiếp thu ý kiến của Nhân dân, chuyên gia, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động của chính sách, pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam đã triển khai nhiều hình thức để thu thập ý kiến từ cơ sở, thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án luật, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên gia và các hoạt động khảo sát, giám sát tại địa phương; đồng thời ngày càng quan tâm ứng dụng công nghệ số để mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến của người dân.

“Hiện nay, Quốc hội Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ theo hướng chuyển đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo và dẫn dắt phát triển. Mục tiêu cao nhất là hoàn thiện đồng bộ thể chế, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn để tạo môi trường tối ưu cho phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Trợ lý ảo để nâng cao đột phá chất lượng lập pháp, giám sát”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc trao đổi ở Nam Ma Phòng

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thực tiễn, mô hình và kinh nghiệm của các Điểm liên hệ lập pháp cơ sở của Trung Quốc nói chung và Nam Ma Phòng nói riêng, đã gợi mở một vấn đề rất đáng quan tâm: đây không chỉ là nơi tiếp nhận ý kiến, mà thực sự trở thành một “cầu nối” hai chiều giữa nhân dân và cơ quan dân cử, giữa thực tiễn đời sống và quá trình xây dựng pháp luật.

“Đây cũng là lĩnh vực có nhiều tiềm năng để Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, nhất là giữa các cơ quan chuyên môn phụ trách công tác xây dựng pháp luật, giữa Nhân đại địa phương của Trung Quốc với HĐND các cấp của Việt Nam, theo đúng tinh thần của Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc năm 2024”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại điểm lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, những trao đổi như vậy sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, cụ thể hóa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho đại biểu phía Trung Quốc tại điểm lập pháp

Ghi sổ lưu niệm tại Điểm lập pháp Nam Ma Phòng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất vui mừng đến thăm Điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng; nhấn mạnh thực tiễn tại đây là kinh nghiệm có giá trị tham khảo quý báu đối với Việt Nam trong quá trình tiếp tục đổi mới công tác lập pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

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Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Trưa nay, 11/10 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Bích Thuận - Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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