Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các Tập đoàn lớn tại Hàn Quốc

Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư công nghệ cao tại Việt Nam

Tại cuộc tiếp Tập đoàn Samsung Điện tử Hàn Quốc, ông Roh Tae Moon, Phó Chủ tịch cấp cao Samsung Điện tử Hàn Quốc kiêm Tổng giám đốc điều hành cho biết, hiện Hàn Quốc đang là đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Để có được kết quả này, Quốc hội Việt Nam đóng vai trò rất lớn trong việc xây dựng nền tảng chính sách ổn định.

Phó Chủ tịch cấp cao Samsung Điện tử Hàn Quốc cho biết, thời gian tới, Samsung sẽ tiếp tục có những hoạt động phù hợp với định hướng, chính sách của Việt Nam, cũng như sẽ tiếp tục đầu tư cho ngành công nghiệp công nghệ cao có giá trị gia tăng cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Roh Tae Moon, Phó Chủ tịch cấp cao Samsung Electronics kiêm Tổng giám đốc điều hành.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp thực chất, có tính lan tỏa mạnh mẽ của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam.

Hàn Quốc là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam hiện nay với tổng số vốn khoảng 102 tỷ USD, trong đó phần lớn là của Tập đoàn Samsung. Samsung có những nhà máy ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Samsung đã đóng góp rất lớn vào tổng thu ngân sách nhà nước của Việt Nam, giải quyết việc làm, lao động cũng như đóng góp an sinh xã hội; mong muốn Tập đoàn Samsung sẽ đầu tư mở rộng, đảm bảo sự phát triển bền vững Việt Nam trong thời gian tới theo kế hoạch chiến lược kinh doanh của Tập đoàn.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn có những chính sách ổn định cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Samsung.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ban hành nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư. Từ Nghị quyết này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành những cơ chế, chính sách mới trên tinh thần thu hút nhiều nhà đầu tư ở tất cả các lĩnh vực. Quá trình thế chế hóa Nghị quyết, Quốc hội Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp về nội dung này.

Tập đoàn SK đề xuất xây dựng Trung tâm trí tuệ nhân tạo quy mô lớn

Tiếp ông Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, bao gồm: công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo và các giải pháp giảm phát thải, hướng tới cái mục tiêu phát triển xanh, hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, chủ trương nhất quán của Việt Nam là ưu tiên thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng lớn. Việt Nam đang hướng tới xây dựng mô hình phát triển bền vững để đạt tăng trưởng hai con số, do đó đảm bảo năng lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu, và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI là đột phá.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tập đoàn SK.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đề xuất đầu tư xây dựng Trung tâm trí tuệ nhân tạo quy mô lớn tại Việt Nam của tập đoàn; hoan nghênh đề xuất tổ chức Diễn đàn Hà Nội của Tập đoàn SK tập trung vào các lĩnh vực AI, bán dẫn, năng lượng và công nghệ cao và cho biết sẽ giao các cơ quan liên quan trao đổi, nghiên cứu và phối hợp tổ chức.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won cho biết, hiện tập đoàn đang tiếp tục nghiên cứu và tìm cơ hội mở rộng đầu tư các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, trung tâm dữ liệu AI và các lĩnh vực vừa là thế mạnh của Tập đoàn, vừa phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Theo Chủ tịch Tập đoàn SK, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng trăng trưởng rất cao trong thời gian tới, vì thế, đã đến lúc cần nhìn nhận các giai đoạn và con đường phát triển rõ ràng hơn. Việc đầu tư cho phát triển năng lượng và trí tuệ nhân tạo chính là nền tảng để xây dựng mô hình tăng trưởng ổn định nhưng có tốc độ nhanh.

Khai thác tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

Tiếp ông Moon Hyuk-soo, Giám đốc điều hành LG Innotek, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Đảng, Nhà nước, Quốc hội hoan nghênh, đánh giá cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn LG tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD; ghi nhận, biểu dương tiến độ giải ngân nhanh chóng của Tập đoàn cũng như những đóng góp tích cực trong việc phát triển ngành hỗ trợ cùng các doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tập đoàn LG.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tập đoàn tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng hàng đầu trong chiến lược toàn cầu về sản xuất, nghiên cứu - phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị LG tiếp tục tin tưởng, xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Cùng với đó, Tập đoàn tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn.

Giám đốc điều hành LG Innotek Moon Hyuk-soo nhấn mạnh, cùng với sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, LG đã không ngừng mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và từng bước đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu của Tập đoàn.

Đại diện Tập đoàn LG đã chia sẻ về các dự án đang triển khai tại Việt Nam; những định hướng sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới đồng thời đề xuất một số kiến nghị liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao. Tập đoàn kiến nghị các cơ quan chức năng Việt Nam nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp với quy mô và tính chất của từng dự án đầu tư; tiếp tục duy trì các chính sách khuyến khích đối với dự án công nghệ cao, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và có khả năng triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam, Giám đốc điều hành LG Innotek Moon Hyuk-soo cho biết, Tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đồng thời phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Định vị Việt Nam là địa bàn chiến lược hàng đầu của Lotte tại ASEAN

Tiếp ông Shin Dong-Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh của Lotte tại Việt Nam; đồng thời đề nghị Tập đoàn tiếp tục phát huy thế mạnh, mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên, nhất là phát triển đô thị thông minh, hạ tầng, du lịch và dịch vụ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao việc Lotte phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tại nhiều địa phương của Việt Nam. Sự hiện diện của Tập đoàn tại các địa phương góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và tạo thêm cơ hội việc làm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Shin Dong-Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte.

Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Lotte tiếp tục phát huy các thế mạnh, kinh nghiệm và năng lực của Tập đoàn để mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là phát triển hạ tầng đô thị thông minh gắn với các giải pháp thúc đẩy, nâng cao tầm ngành du lịch Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lotte coi Việt Nam là địa bàn chiến lược đầu tư hàng đầu, là cứ điểm quan trọng của Tập đoàn tại khu vực ASEAN; đồng thời đẩy nhanh tiến độ, triển khai hiệu quả các dự án quy mô lớn đã và đang thực hiện tại Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cùng với việc mở rộng quy mô đầu tư, Lotte cần tiếp tục chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các dự án; tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện tốt các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các dự án của Lotte tại Việt Nam sẽ được triển khai hiệu quả, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch; đồng thời tạo thêm những mô hình hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp hai nước.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động lâu dài, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Lotte tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, mở rộng đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, bảo đảm hiệu quả kinh tế đi đôi với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Lotte sẽ tiếp tục thành công tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-Bin khẳng định, Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển của Lotte. Đánh giá cao tiềm năng lớn của thị trường Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, bán lẻ, dịch vụ và phát triển các khu đô thị hiện đại, Chủ tịch Lotte mong muốn từ những mô hình đã triển khai thành công tại Việt Nam có thể tiếp tục hình thành các mô hình phát triển mới, góp phần mở rộng thị trường và thúc đẩy sự phát triển của các khu thương mại, đô thị.

Đề cập công tác chuẩn bị cho APEC 2027 tại Việt Nam, ông Dong-Bin Shin cho biết Lotte đang phối hợp với các đối tác Việt Nam đang nghiên cứu, triển khai các dự án phục vụ sự kiện, trong đó có lĩnh vực khách sạn dự kiến đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

Hoạt động này cũng đã kết thúc chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.