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Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - tâm điểm chú ý của dư luận Hàn Quốc

Thứ Ba, 16:09, 08/09/2026
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VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc tiếp tục đăng tải nhiều thông tin xung quanh chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, với nhiều bình luận và dự báo đầy lạc quan. 

Trong bản tin hôm nay (8/9), Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc (KBS) đưa tin đậm nét về cuộc hội kiến giữa Thủ tướng nước này Han Seong-sook và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

chuyen tham cua chu tich quoc hoi tran thanh man - tam diem chu y cua du luan han quoc hinh anh 1
Truyền thông Hàn Quốc đưa đậm nét về hội đàm giữa hai người đứng đầu cơ quan lập pháp Hàn - Việt. Ảnh Yonhap

Theo KBS, tại đây, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến, quan điểm về việc mở rộng hợp tác giữa hai nước, tập trung vào lĩnh vực kinh tế và cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng Hàn Quốc đề nghị Việt Nam hỗ trợ giải quyết những thách thức mà các doanh nghiệp năng lượng Hàn Quốc đang gặp phải khi hoạt động tại Việt Nam và tiếp tục hợp tác để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng như đường sắt cao tốc và nhà máy điện hạt nhân...

Về phần mình, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn hoan nghênh sự tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào các dự án cơ sở hạ tầng và bày tỏ ý định tiếp tục thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác phát triển giữa hai nước theo thỏa thuận.

Trong khi đó, các báo khác của Hàn Quốc đưa tin Thủ tướng Han Seong-sook đã giới thiệu 3 dự án lớn, bao gồm các khoản đầu tư quy mô lớn vào chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo vật lý và trung tâm dữ liệu AI, và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ kỳ vọng đối với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào các dự án nêu trên.

Đặc biệt, dư luận Hàn Quốc hoan nghênh việc hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế trong khuôn khổ “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”, cũng như việc Hàn Quốc dự định chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC, hướng tới thành công của hội nghị này tại Việt Nam vào năm tới.

Truyền thông Hàn Quốc cũng đưa đậm nét về các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn như cuộc hội đàm giữa hai người đứng đầu cơ quan lập pháp, các cuộc tiếp xúc với các Nghị sỹ và bạn bè Hàn Quốc…, coi đây là những động thái góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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