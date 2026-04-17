Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Istanbul

Thứ Sáu, 23:10, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 Liên minh Nghị viện Thế giới và hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 17/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul Ali Tezolmez.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông Ali Tezolmez trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua, đặc biệt tại thành phố Istanbul - trung tâm kinh tế, thương mại và giao lưu quốc tế quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul Ali Tezolmez.

Bày tỏ cảm ơn Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul đã hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực, tích cực kết nối các doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là những đóng góp rất thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại khu vực; cho biết trong chuyến công tác tới Thổ Nhĩ Kỳ lần này đã có các cuộc trao đổi, tiếp xúc với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus, gặp gỡ các doanh nghiệp tại tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo hai nước đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4 tỷ USD trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc tiếp

Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội mong muốn ông Ali Tezolmez trên cương vị là Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul sẽ tiếp tục phát huy vai trò và uy tín của mình để hỗ trợ thúc đẩy các ưu tiên hợp tác song phương quan trọng. Trong đó, thúc đẩy đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ; vận động phía Thổ Nhĩ Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ; đồng thời hạn chế các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận các hệ thống phân phối và bán lẻ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul tiếp tục hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam; tăng cường kết nối doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, thiết lập kết nối hợp tác giữa các địa phương của hai nước, như giữa Istanbul với một thành phố lớn của Việt Nam.

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul Ali Tezolmez khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp hơn nữa cho hợp tác và phát triển giữa hai nước trong thời gian tới

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ nói chung và tại Istanbul nói riêng, tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, hội nhập tốt với sở tại.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul Ali Tezolmez nhấn mạnh, chuyến công tác tới Thổ Nhĩ Kỳ của Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa…

Theo ông Ali Tezolmez, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều điểm chung; hai nước đều trải qua quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, có truyền thống văn hóa lâu đời và đều coi trọng giá trị gia đình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul Ali Tezolmez chụp ảnh chung

Nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul cho rằng, thời gian tới có thể mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh; đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối giữa các địa phương hai nước.

Với tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước và con người Việt Nam, ông Ali Tezolmez khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp hơn nữa cho hợp tác và phát triển giữa hai nước trong thời gian tới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Lê Tuyết/VOV
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

VOV.VN - Ngày 17/4, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

VOV.VN - Ngày 17/4, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak

VOV.VN - Sáng nay (17/4) theo giờ địa phương, trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152), tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak

VOV.VN - Sáng nay (17/4) theo giờ địa phương, trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152), tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel

VOV.VN - Sáng nay (17/4) theo giờ địa phương, trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152), tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel

VOV.VN - Sáng nay (17/4) theo giờ địa phương, trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152), tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel.

