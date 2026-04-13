Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thị trưởng Thành phố Milan Giuseppe Sala

Thứ Hai, 22:49, 13/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, chiều nay, 13/4/2026 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Thị trưởng thành phố Milan Giuseppe Sala.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng đến thăm Milan, thành phố có ý nghĩa đặc biệt với Việt Nam - là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng có thời gian sống và làm việc; đánh giá cao sự phát triển năng động của Milan, thành phố hàng đầu Italia và EU với các thế mạnh về công nghiệp, kiến trúc, thiết kế, tài chính - ngân hàng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao…

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Thành phố đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có việc đăng cai tổ chức thành công sự kiện Thế vận hội Mùa đông 2026.

chu tich quoc hoi tran thanh man tiep thi truong thanh pho milan giuseppe sala hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thị trưởng Thành phố Milan Giuseppe Sala.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ với Italia; đánh giá quan hệ Việt Nam - Italia đang phát triển hết sức tích cực sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, văn hóa, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh … và mở rộng sang các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh việc đường bay thẳng Hà Nội - Milan đã được thực hiện kể từ tháng 7/2025 vừa qua đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác các lĩnh vực trên cũng như giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao đóng góp của các địa phương hai nước trong đó có Milan vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia và đề nghị trong thời gian tới Lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Milan và các địa phương Việt Nam. Hai bên tăng cường trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực Milan có thế mạnh như tài chính - ngân hàng, thời trang, giáo dục, dịch vụ; tăng cường giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, hợp tác du lịch…, qua đó giúp nhân dân hai nước ngày càng gắn bó nhau hơn.

Thị trưởng Milan Giuseppe Sala bày tỏ vinh dự và vui mừng được đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Milan; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia trên nhiều lĩnh vực.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Italia, Thị trưởng Giuseppe Sala khẳng định thành phố Milan quan tâm và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam, trong đó có là Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực hạ tầng, đường sắt đô thị, thời trang, giáo dục, dịch vụ (quản lý sân bay), năng lượng, biến đổi khí hậu..., cũng như thu hút nhiều hơn nữa người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Milan, qua đó góp phần tích cực thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Thị trưởng Giuseppe Sala và chính quyền thành phố Milan tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam, nhất là sinh viên Việt Nam tại Milan ổn định cuộc sống, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Lê Tuyết/VOV
Chủ tịch Quốc hội: Chuyển tinh thần hợp tác Việt Nam - Italia thành kết quả cụ thể
Chủ tịch Quốc hội: Chuyển tinh thần hợp tác Việt Nam - Italia thành kết quả cụ thể

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, sáng nay, 13/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Italia.

Chủ tịch Quốc hội: Chuyển tinh thần hợp tác Việt Nam - Italia thành kết quả cụ thể

Chủ tịch Quốc hội: Chuyển tinh thần hợp tác Việt Nam - Italia thành kết quả cụ thể

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, sáng nay, 13/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Italia.

Chủ tịch Quốc hội gặp Hội sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tại Italy
Chủ tịch Quốc hội gặp Hội sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tại Italy

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, sáng 12/4 (theo giờ địa phương), tại TP Milan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Hội sinh viên và các lưu học sinh Việt Nam tại Italy.

Chủ tịch Quốc hội gặp Hội sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tại Italy

Chủ tịch Quốc hội gặp Hội sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tại Italy

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, sáng 12/4 (theo giờ địa phương), tại TP Milan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Hội sinh viên và các lưu học sinh Việt Nam tại Italy.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Lãnh sự danh sự Việt Nam tại Torino, Italy
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Lãnh sự danh sự Việt Nam tại Torino, Italy

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Italy, sáng 2/4 (theo giờ địa phương), tại TP Milan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino, bà Sandra Scagliotti cùng phu quân. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Lãnh sự danh sự Việt Nam tại Torino, Italy

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Lãnh sự danh sự Việt Nam tại Torino, Italy

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Italy, sáng 2/4 (theo giờ địa phương), tại TP Milan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino, bà Sandra Scagliotti cùng phu quân. 

