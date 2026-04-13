Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân thăm nơi lưu dấu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Milan

Tại thành phố Milan, miền Bắc Italia, quán Antica Trattoria della Pesa, tọa lạc tại số 10 phố Pasubio là nơi Bác Hồ từng sống và làm việc trong những năm 30 của thế kỷ trước, khi Người từ Paris sang Milan gặp các đồng chí Quốc tế Cộng sản và những người bạn Italia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm quán Antica Trattoria della Pesa.

Gần 100 năm qua, thành phố Milan vẫn lưu giữ nguyên vẹn “không gian Hồ Chí Minh” - nơi Bác Hồ từng sống và làm việc trong những năm 30 của thế kỷ trước. Nơi đây được chính quyền Milan công nhận là "địa chỉ đỏ", gắn biển đá ghi nhớ sự kiện Người lui tới.

Quán Antica Trattoria della Pesa có tấm biển bằng đá trắng được chính quyền thành phố Milan gắn năm 1990 nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với dòng chữ: “Ngôi nhà này là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thường lui tới trong thời gian ở nước ngoài của Người vào những năm 1930 để bảo vệ tự do cho nhân dân.”

Quán có hai phòng, trong đó phòng Bác thường ngồi được đặt tên là phòng Hồ Chí Minh với bức tượng đồng toàn thân Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Nhà nước Việt Nam trao tặng thành phố Milan năm 2012, được đặt trang trọng, cùng ảnh Bác và những hình ảnh, hiện vật của Việt Nam.

Quán Antica Trattoria della Pesa trở thành điểm đến của rất nhiều đoàn lãnh đạo các cấp và người dân Việt Nam mỗi khi đến Italia và cũng là địa chỉ quen thuộc của những người dân Italia và bạn bè quốc tế muốn tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người dân địa phương và các đảng viên Cộng sản Italia rất kính trọng Người, thường xuyên đến quán để chia sẻ tình cảm yêu quý Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động khi đến thăm nơi lưu dấu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Milan của Italia, gặp các thành viên trong Hội Hữu nghị Italia - Việt Nam, những người đã có thời gian gắn bó và hết sức ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công cuộc kiến thiết đất nước ngày nay.

Đến và chứng kiến nới Bác Hồ đã từng sống tại đây, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn những người bạn Italia đã lưu giữ những hình ảnh, kỷ vật của Bác, đồng thời mong muốn Hội Hữu nghị Italia - Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển.

"Có thể nói, quan hệ đối ngoại, quan hệ nhân dân hết sức quan trọng, là cầu nối giữa hai đất nước. Qua các hội hữu nghị là cầu nối giữa hai đất nước Việt Nam-Italia. Chuyến công tác của tôi lần này nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc hơn đối tác chiến lược để hướng tới sự phát triển mới, nâng tầm hơn nữa quan hệ hai nước. Đặc biệt, cộng đồng người Việt tại Italia hiện nay rất đoàn kết, lao động và học tập hiệu quả, đóng góp cho nước sở tại và là cầu nối cho hai đất nước", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Italia - Việt Nam tại Milan Roberto Cocevari chia sẻ về sứ mệnh cao cả mà những người đi trước đang bền bỉ thực hiện, dù tuổi tác đã cao, nhưng họ vẫn coi việc giáo dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ hàng đầu. Những người bạn Italia tự hào là những nhân chứng lịch sử, không chỉ chứng kiến mà còn trực tiếp góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Trăn trở về việc làm thế nào để duy trì và lan tỏa tầm ảnh hưởng của hội trong bối cảnh mới, nhất là sự tiếp nối của thế hệ trẻ để ngọn lửa hữu nghị truyền thống của hai nước không bao giờ tắt, ông Roberto Cocevari mong muốn được tạo điều kiện để hội tăng cường kết nối hai cộng đồng. Các hoạt động quảng bá văn hóa, giao lưu hữu nghị được sẽ là cầu nối giúp nhân dân hai nước hiểu nhau hơn, thắt chặt tình đoàn kết truyền thống.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Italia - Việt Nam tại Milan Roberto Cocevari nhấn mạnh, sự tương đồng về khát vọng tự do và độc lập chính là sợi dây liên kết vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ giữa Việt Nam và Italia. Đó là bài học lớn để cả hai dân tộc hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.