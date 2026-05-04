Cuộc tiếp xúc được thực hiện trực tiếp tại xã Hóc Môn và trực tuyến tại 10 điểm cầu các xã trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đã thông báo kết quả của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, các luật, nghị quyết thông qua Kỳ họp thứ nhất vừa qua đã đáp ứng nhiều nguyện vọng mà cử tri và nhân dân như: Sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Nghị quyết ban hành một số quy định về thuế, giúp giảm khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Việc sửa đổi các Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Hộ tịch, Luật Công chứng... giúp người dân dễ hơn trong việc tiếp cận pháp luật, thủ tục nhanh gọn, quyền lợi được bảo vệ tốt hơn. Quốc hội cũng quyết định năm 2027 sẽ giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TP Hồ Chí Minh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Cử tri Trần Văn Hòa, ở xã Hóc Môn cho rằng Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của luật thuế như thuế thu nhập, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, góp phần hỗ trợ tích cực cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc kiểm soát giá xăng dầu thời gian qua rất tốt, góp phần ổn định sản xuất, đời sống nhân dân, đặc biệt là kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt mức tăng trưởng cao rất ấn tượng. Việc tiết giảm chi tiêu nhưng vẫn bảo đảm an sinh xã hội được nhân dân đánh giá rất cao.

Các cử tri cũng quan tâm đến các vấn đề như: việc thực hiện chính quyền hai cấp; việc thực hiện Luật đất đai; chính sách an sinh xã hội, cần quan tâm đến những trường hợp khó khăn, yếu thế; tăng cường, giám sát giá các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ người thu nhập thấp; hoàn thiện chính sách nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cơ sở; quan tâm chính sách đào tạo nghề ngắn hạn, phù hợp với nhu cầu thị trường...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trả lời 16 ý kiến của cử tri với 6 nhóm vấn đề. Liên quan đến đất đai, quy hoạch, nhà ở, lĩnh vực mà cử tri quan tâm nhiều nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 254 quy định về một số chính sách cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai.

Hiện nay, Chính phủ đang gấp rút ban hành các nghị định và các bộ ban hành thông tư để thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện, sau đó sẽ trình Chính phủ đề xuất sửa đổi Luật Đất đai toàn diện trong thời gian tới.

Các đại biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri

"Dứt khoát phải sửa đổi trong kỳ họp thứ hai hoặc kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XVI, vì đây là vấn đề hết sức nóng bỏng. Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai, quy hoạch "treo" và có cơ chế linh hoạt để xử lý các trường hợp cụ thể", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Trước đây, Bộ Chính trị đã có Kết luận 77 và Quốc hội có Nghị quyết 80. Vừa qua, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ cũng đã trình và Quốc hội thống nhất thông qua một Nghị quyết để giải quyết những dự án tồn đọng liên quan đến đất đai. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng khi có nghị quyết này của Quốc hội và hướng dẫn của Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai hiệu quả, tạo ra nguồn thu rất lớn cho thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Về nhóm vấn đề liên quan đến bộ máy chính quyền cơ sở, năng lực phục vụ nhân dân, Chủ tịch Quốc hội thông tin, Bộ Nội vụ đang tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương, các sở, ngành ở địa phương để tháo gỡ khó khăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chủ trương này vào cuối tháng 6.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Nêu vấn đề bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh, người dân hiện nay phần lớn sử dụng bảo hiểm y tế. Gần đây thủ tục khám chữa bệnh có linh hoạt, cải tiến nhưng khó tiếp cận ở tuyến trên. Khi đi khám chữa bệnh ở tuyến trên phải chờ đợi lâu do quá tải, cử tri Lê Văn Giang, xã Hóc Môn kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, giảm tải cho tuyến trên để người dân được khám chữa bệnh thuận lợi hơn.

Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, liên qân tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên, Quốc hội đã sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và ban hành các nghị quyết liên quan về tăng cường y tế cơ sở.

"Bây giờ, trạm y tế xã, phường phải mạnh để người dân không phải lên bệnh viện tuyến trên. Đây là vấn đề chủ trương đầu tư, tôi nghĩ Ủy ban nhân dân Thành phố chắc cũng đã có, vừa qua đã làm, sắp tới sẽ làm để làm sao tăng cường bác sĩ về trạm y tế của xã, phường", theo Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh cần tập trung rà soát quy định, quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa; rồi tăng cường cơ sở vật chất, máy móc, đội ngũ y bác sĩ cho tuyến cơ sở để người dân được tiếp cận chất lượng tại cơ sở.

Trả lời ý kiến của cử tri về tội phạm và an toàn thực phẩm, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị chỉ đạo kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI phải sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, hiện nay luật này do 3 bộ phụ trách, tới đây giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính. Vừa qua, Chính phủ, các Bộ, ngành đã tích cực vào cuộc, xử lý nhiều vụ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm (thuốc giả, thực phẩm bẩn vào trường học…)

"Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường giám sát, yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm; siết chặt quản lý thị trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, dược phẩm. Tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương của pháp luật mới để sớm đi vào cuộc sống", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Với những vấn đề liên quan đến xã, phường, Thành phố, Chủ tịch Quốc hội đề nghị xã, Thành phố tiếp tục quan tâm giải quyết nhanh, hiệu quả những vấn đề cử tri nêu.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế, xã hội của TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong quý 1/2026; TP có nhiều đổi mới tư duy, nhiều chính sách mới, được người dân đón nhận như: hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; cấp thẻ miễn phí BHYT cho người cao tuổi và học sinh; hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT cho thành viên của hơn 15.000 hộ gia đình nghèo, cận nghèo; TP Hồ Chí Minh đã đi đầu trong việc miễn phí vé xe buýt cho toàn bộ người dân từ tháng 5/2026, thí điểm từ dịp lễ 30/4.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt dành cho thành phố. Nếu được Quốc hội thông qua, các cơ chế, chính sách trong luật sẽ góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để thành phố phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.