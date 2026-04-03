“Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước”

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chiều 3/4; đồng thời khẳng định công tác chuẩn bị công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất được tiến hành chặt chẽ, bài bản, đúng quy định.

Theo đó, Bộ Chính trị đã quy định phương án tổng thể về tổ chức bộ máy và giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, cho ý kiến. Sau đó các nội dung này đã được hoàn thiện để trình Quốc hội quyết định theo đúng thẩm quyền và bảo đảm nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên trả lời báo chí, chiều 3/4

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác nhân sự, bà Tạ Thị Yên cho biết đây là bước kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, đảm bảo sự ổn định, liên tục và thông suốt trong hoạt động của hệ thống chính trị ngay sau bầu cử.

Quá trình này thể hiện rõ vai trò của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, trực tiếp quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt trong việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới với yêu cầu rất cao về hoàn thiện thể chế và thúc tăng trưởng, việc lựa chọn, bầu và phê chuẩn bộ máy lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực, uy tín có ý nghĩa quyết định đối với việc tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

“Đây không chỉ là công tác nhân sự mà còn là tiền đề quan trọng mở ra nhiệm kỳ mới, kỳ vọng mới về đổi mới, hành động và phát triển”, theo bà Tạ Thị Yên.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cũng cho biết, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ thực hiện bầu, phê chuẩn số lượng lớn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Cụ thể, Quốc hội sẽ bầu các chức danh gồm: Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội đồng thời phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm với các chức danh gồm: các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ, cùng một số chức danh khác thuộc thẩm quyền.

“Tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp này là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương”, bà Tạ Thị Yên thông tin.

Trả lời báo chí về số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ được kiện toàn, bà Tạ Thị Yên cho biết công tác này được thực hiện bám sát yêu cầu thực tiễn tổ chức bộ máy và khối lượng công việc, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tuân thủ quy định của pháp luật và định hướng của Trung ương.

Nội dung trên, theo bà Tạ Thị Yên, đã được cấp có thẩm quyền xem xét trong tổng thể phương án nhân sự và Quốc hội sẽ căn cứ yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ và nguyên tắc tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để quyết định; đảm bảo sự ổn định, có tính kế thừa, điều chỉnh hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

“Việc kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định thận trọng, đúng quy định”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khẳng định