Kinh nghiệm tổ chức APEC của Hàn Quốc: Đưa di sản thành thương hiệu quốc gia

Thành công này đã mang lại nhiều lợi ích, trong đó có cả hữu hình và phi vật thể, cho Hàn Quốc, đồng thời để lại nhiều kinh nghiệm hữu ích trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế.

Có thể nói, công tác tổ chức của Hàn Quốc được tiến hành tỷ mỷ, bài bản ngay từ những khâu ban đầu như lựa chọn địa điểm tổ chức, truyền thông sự kiện, thiết kế quà tặng… Trong đó, việc lựa chọn cố đô Gyeongju được coi là quyết định tạo điểm nhấn cho sự kiện.

Bế mạc hội nghị thượng đỉnh APEC 32 tại Hàn Quốc. (Ảnh: Jiji Press)

Thông điệp đối ngoại

Thông qua việc lựa chọn cố đô Gyeongju làm địa điểm chính để tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC 2025, Hàn Quốc đã gửi đến thế giới nhiều thông điệp rất cụ thể. Gyeongju là cố đô ngàn năm của vương triều Silla, đại diện cho cội nguồn văn hóa và tinh thần Hàn Quốc và được coi là một “bảo tàng lịch sử lộ thiên” của quốc gia này. Việc đem một sự kiện chính trị - kinh tế hiện đại ở tầm thế giới về một kinh đô xưa được đánh giá là để thể hiện tầm nhìn vượt mọi thời đại, kết nối cổ kính với hiện đại.

Khi quyết định chọn Gyeongjyu, Ban tổ chức APEC 2025 đã từng nhấn mạnh “Việc Hàn Quốc lựa chọn cố đô Gyeongju làm nơi tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2025 là thể hiện mong muốn gửi đi thông điệp về một quốc gia cầu nối gắn kết lịch sử với tương lai, đề cao bản sắc văn hóa dân tộc”. Còn giới quan sát thì cho rằng, điều này cũng là tuyên ngôn về việc Seoul theo đuổi đường lối ngoại giao cân bằng, thực dụng và thúc đẩy hợp tác đa phương bền vững trong khu vực.

Tổng thống Lee Jae Myung đã từng nhấn mạnh “không có kẻ địch vĩnh viễn và cũng không có đối tác vĩnh cửu, chỉ có lợi ích quốc gia là trường tồn”. Đây là quan điểm xuyên suốt trong đường lối đối ngoại của Seoul hiện nay. Trên thực tế, thông qua APEC 2025, Seoul đã khẳng định lại vị thế trong việc chủ động dẫn dắt các chương trình nghị sự chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đồng thời, tạo ra một không gian trung lập, mang tính biểu tượng văn hóa cao để dung hòa các mối quan hệ ngoại giao phức tạp giữa Hàn Quốc với các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc, cũng như quan hệ giữa chính các nước lớn với nhau, thể hiện vai trò kết nối sắc nét.

Gyeongju cũng là địa điểm đánh dấu một bước cải thiện quan trọng trong quan hệ giữa Hàn Quốc với Nhật Bản và Trung Quốc, khi cho thấy lòng tin chính trị cá nhân giữa lãnh đạo các nước này được nâng cao. Đặc biệt, cũng tại đây, lòng tin giữa Hàn Quốc và các nước thành viên đã được tạo dựng, hoặc khẳng định lại hoặc được đưa lên tầm cao hơn. Một thông điệp nữa là cam kết phát triển bền vững và cân bằng quan hệ vì lợi ích quốc gia lâu dài. Một quyết định nhưng mang nhiều ý nghĩa như vậy cũng là một nét trong phong cách văn hóa của Hàn Quốc nói chung và Tổng thống Lee Jae Myung nói riêng.

Một điểm cũng rất đáng quan tâm với nước chủ nhà là địa điểm tổ chức cũng cần có sự kết nối với những chủ đề trọng tâm năm APEC và với Gyeongju, Hàn Quốc đã biến địa điểm tổ chức thành một phần của nội dung và hình ảnh APEC 2025.

Địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 tại Gyeongju - cách thủ đô Seoul 370km về phía Đông Nam. (Ảnh: Yonhap News)

Tổng thể hoàn chỉnh

Đây là điểm được Hàn Quốc rất chú trọng, kể cả trong giai đoạn đầu của công tác chuẩn bị cho APEC 2025. Sau khi quyết định lựa chọn Gyeongju, Ban tổ chức đã tận dụng triệt để các yếu tố văn hóa cổ để thiết kế một chương trình truyền thông sự kiện bài bản, sâu rộng. Trong các poster hoặc các ấn phẩm, các nội dung quảng bá cho APEC 2025, bao gồm cả hiện vật và trên không gian mạng, chúng ta đều thấy bóng dáng một Hàn Quốc cổ xưa thông qua các họa tiết kiến trúc, hình ảnh nghệ thuật, sự tái hiện sinh động đời sống xã hội của triều đại Silla.

Ngay từ khâu này, hình ảnh địa điểm tổ chức đã chính thức đi vào chương trình nghị sự một cách thuyết phục, duyên dáng và trở thành một bộ phận gắn bó hữu cơ, không thể tách rời trong tất cả các nội dung trọng yếu của APEC 2025. Có thể nói, Hàn Quốc đã thành công ngay từ khâu chuẩn bị, trong khi sự kiện vẫn chưa diễn ra. Đặc biệt, quà tặng dành cho quan khách cũng mang đậm dấu ấn văn hóa, công nghệ và tinh hoa thương hiệu quốc gia.

Tiếp đó, từ nội dung chính của APEC 2025, dễ dàng nhận thấy có sự lồng ghép các giá trị truyền thống vào chương trình nghị sự và hình ảnh nhận diện toàn cầu của sự kiện, qua đó, không gian văn hóa lịch sử của cố đô đã trở thành một biểu tượng trực quan thu hút sự chú ý của người người ngay từ giây phút ban đầu. Chủ đề và trọng tâm của APEC 2025 Gyeongju - Hàn Quốc cũng là một bằng chứng về điều này.

Nếu phân tích phương châm “xây dựng một ngày mai bền vững dựa trên 3 trụ cột Kết nối - Đổi mới sáng tạo - Phát triển thịnh vượng, có thể thấy một khát vọng ngàn năm của Hàn Quốc về tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau, thông qua việc gìn giữ, thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Từ cầu nối quá khứ với hiện tại, Hàn Quốc đã kiến tạo được một vai trò trung tâm để đưa các quốc gia với những lợi ích khác nhau đến gần nhau hơn, khi có chung một mục tiêu.

Cho đến tận bây giờ, khi nhắc đến APEC 2025, những người tham dự đều nhớ ngay đến Gyeongju – nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Đặc biệt, sau gần một năm, việc đăng cai Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 đã mang lại những lợi ích không thể định lượng hết cho Gyeongju.

Lợi ích to lớn

Có thể nói, Hàn Quốc đã đạt được thành công vượt ngoài mong đợi tại APEC 2025 Gyeongju và những lợi ích mà cố đô của Hàn Quốc được thụ hưởng là vô cùng to lớn, bao gồm cả lợi ích vật thể và phi vật thể, trước mắt và lâu dài. Về lợi ích có thể đo đếm được bằng tiền, theo các chuyên gia kinh tế, APEC 2025 đã ngay lập tức mang lại cho Gyeongju một hiệu quả kinh tế ngắn hạn khoảng 3.300 tỷ won (tương đương khoảng 2,3 tỷ USD) nhờ sự bùng nổ tiêu dùng và dịch vụ. Cũng nhờ APEC 2025, Gyeongju đã thu hút các nguồn lực đầu tư dài hạn trị giá khoảng 4.100 tỷ won (tương đương khoảng 3 tỷ USD).

Đặc biệt, sự kiện này đã khiến số du khách nước ngoài đến với Gyeongju tăng rất mạnh. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Cổng thông tin Gyeongju City, trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố này đã đón hơn 707.197 lượt khách du lịch nước ngoài, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung tổng lượng khách nội địa và quốc tế, trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận hàng chục triệu lượt ghé thăm nhờ hiệu ứng từ Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Các chuyên gia còn liệt kê ra những lợi ích phi vật thể vô cùng to lớn như kích thích phát triển và hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp địa phương, quảng bá thành công hình ảnh một thành phố ngàn năm văn hiến kết hợp hài hòa với đổi mới sáng tạo, khẳng định giá trị của một thành phố di sản thế giới được UNESCO công nhận trên bản đồ ngoại giao toàn cầu, đưa Gyeongju trở thành tâm điểm chú ý của chính trị thế giới khi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, lưu dấu ấn sâu sắc ở tầm thế giới với việc thông qua Tuyên bố Gyeongju…

Những lợi ích to lớn mà việc tổ chức thành công APEC 2025 mang lại không chỉ dừng ở Gyeongju, mà còn phổ quát cho toàn bộ Hàn Quốc nói chung. Tận dụng những thành quả, thỏa thuận đạt được tại APEC 2025, Hàn Quốc thúc đẩy toàn diện các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao an ninh, thậm chí cả ngoại giao AI và khoáng sản và đã gặt hái được nhiều thành quả cụ thể về kinh tế và an ninh kinh tế, an ninh năng lượng. Đặc biệt, APEC 2025 đã tạo ra một Hàn Quốc khỏe khoắn, thay cho hình ảnh một quốc gia vừa “ốm dậy” sau cơn khủng hoảng mang tên “thiết quân luật” từ tháng 12/2024.