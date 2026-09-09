Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các cơ quan lập pháp Việt Nam - Mông Cổ

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các cơ quan lập pháp của hai nước, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, nhất là khoa học công nghệ và các lĩnh vực hợp tác mới, tương xứng với nội hàm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt kể từ sau khi nhậm chức. Đây là chuyến thăm Mông Cổ đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và chuyến thăm Mông Cổ sau 23 năm của Chủ tịch Quốc hội ta kể từ năm 2003.

Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống từ rất sớm, hai bên thường xuyên giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau. Mông Cổ coi Việt Nam là Đối tác toàn diện quan trọng hàng đầu của Mông Cổ ở khu vực Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, quan hệ hai nước có những bước phát triển thực chất, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã thiết lập quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ” nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024.

Việt Nam và Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 17/11/1954. Ảnh: vietnam.vn

Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và có nhiều khởi sắc trong những năm gần đây. Hai bên duy trì cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật. Trong giai đoạn 2022 - 2024, hai bên tổ chức nhiều diễn đàn, tọa đàm doanh nghiệp, đoàn tham dự hội chợ/triển lãm tổ chức tại hai nước.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Mông Cổ đạt hơn 155 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 100 triệu USD. Hiện có một số doanh nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai một số dự án đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng.

Về văn hóa, hai bên đã xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai trương Phòng Truyền thống Hồ Chí Minh tại Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thủ đô Ulaanbaatar năm 2009. Hai bên hợp tác tổ chức nhiều sự kiện, triển lãm văn hóa, du lịch.

Đài Truyền hình Quốc gia Mông Cổ hợp tác với Đài Tiếng nói Việt Nam sản xuất một số phim tài liệu về quan hệ hữu nghị truyền thống, công chiếu một số bộ phim truyện Việt Nam như “Bao giờ cho đến tháng Mười”, phim quảng bá về đất nước, con người Việt Nam. Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất “Ký sự đường biên: Người Việt Nam tại Mông Cổ” năm 2025. Hai bên phối hợp biên phiên dịch nhiều tác phẩm văn học, thơ, sách lịch sử Việt Nam sang tiếng Mông Cổ

Quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội tiếp tục được duy trì; trao đổi đoàn, tiếp xúc kênh lập pháp được thúc đẩy. Hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội (2018); nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đặc biệt tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ, Nhóm Nghị sĩ trẻ, Nhóm Nữ nghị sĩ và các cơ quan trực thuộc phù hợp với khuôn khổ quan hệ mới; tiếp tục duy trì hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực, quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực tương xứng với hợp tác chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Đặc biệt, hai bên còn rất nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực khai khoáng, giáo dục - đào tạo, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân và đặc biệt một lĩnh vực hợp tác mới đang nổi đó chính là hợp tác về năng lượng tái tạo tại Mông Cổ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, thông qua hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Mông Cổ góp phần tạo sinh lực mới để hai bên ở cả tầm lãnh đạo Quốc hội hai bên, lãnh đạo của các Ủy ban chuyên môn, các nghị sĩ, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm lập pháp, kinh nghiệm quản trị đất nước, kinh nghiệm hoàn thiện thể chế; cũng như tham gia vào việc đôn đốc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ, để làm sao các thỏa thuận cấp cao đã ký kết giữa hai nước từ trước đến nay sẽ chuyển hóa thành những dự án, những chương trình, những kết quả và lợi ích rất cụ thể cho doanh nghiệp và người dân giữa hai nước.

Chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta mang thông điệp lớn, tạo xung lực mới thực chất hơn trong mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Mông Cổ, đồng thời tạo những động lực mới cho sự phát triển và tương lai của hai nước.