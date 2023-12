Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/11 – 2/12.

Sáng 1/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón trọng thể, ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chuyến thăm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ngay sau khi Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7, đặc biệt là sau cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng và cuộc gặp giữa ba người đứng đầu của ba Đảng; tin rằng chuyến thăm sẽ đạt nhiều kết quả thực chất, thành công, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Campuchia nói chung và giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện Campuchia đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã giành thắng lợi to lớn trong bầu cử Quốc hội khóa 7; chúc mừng Samdech Khuon Sudary được tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội và là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cho biết đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, chuyến thăm mang tính biểu tượng thể hiện sự coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước; nhấn mạnh, tình hình thế giới đang phức tạp như ngày nay, càng thấy giá trị to lớn của tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa hai nước, đây là tài sản quý giá mà hai nước phải trao truyền cho các thế hệ sau này.

Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary cảm ơn lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Campuchia về sự thành công của cuộc bầu cử vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia đánh giá cao dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cũng như sự tham gia nỗ lực của nhân dân, Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc. Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định, Campuchia luôn coi sự thành công của Việt Nam là thành công của Campuchia.

Việt Nam luôn là người bạn tốt, tin cậy của Campuchia. Đồng thời đánh giá cao những nỗ lực hai nước trong việc tiếp tục duy trì sự phát triển mối quan hệ Việt Nam - Campuchia trên cả bình diện song phương và đa phương, đặc biệt trong hoạt động của hai Quốc hội.

Toàn cảnh cuộc hội đàm

Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đều khẳng định, hai bên luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước, nâng cao hiệu quả mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Lịch sử đã chứng minh sự gắn bó, đoàn kết hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau là tất yếu khách quan, quy luật sống còn, nhân tố quan trọng hàng đầu đối với an ninh, phát triển của mỗi nước.

Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên cùng nhất trí cần tiếp tục củng cố và tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị, lòng tin chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước làm nền tảng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác; coi trọng hợp tác kênh Đảng, duy trì cơ chế cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia; phối hợp thực hiện tốt các Tuyên bố chung, các Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác, đặc biệt là kết luận cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng năm 2023, Kết luận cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất, cần tiếp tục gìn giữ, phát huy những kết quả đã đạt được, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa; tiếp tục làm sâu sắc, tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu nhân dân.

Hai bên tiếp tục tăng cường kết nối giữa lãnh đạo trẻ hai nước, nhằm bồi đắp tình cảm, sự tin cậy gần gũi và vun đắp cho quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Việt Nam - Campuchia tăng cường, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, coi đây là trụ cột của quan hệ hai nước, luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau trong đảm bảo an ninh quốc gia, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; tăng cường hợp tác an ninh mạng; tiếp tục phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và đề nghị Campuchia tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; phối hợp tôn tạo, quản lý và bảo vệ các Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tại Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao đà phát triển mạnh mẽ của hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt là thương mại song phương. Hai nước cần tiếp tục chú trọng hiệu quả, nâng cao lợi ích thực chất trong quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư.

Hai bên tập trung hợp tác, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế đa phương, sâu rộng; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, bao gồm kết nối cứng và kết nối mềm, sớm hoàn thành “Quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế đến 2030”; đẩy mạnh thương mại song phương, phát triển kinh tế biên giới; tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu nông sản, sớm ký Thỏa thuận bảo vệ và kiểm định thực vật.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng liên kết giữa Campuchia – Việt Nam như chuỗi nông sản, thương sản như hạt điều, cao su, mở rộng dự án nuôi trồng thủy sản, mở rộng sản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Campuchia tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư, hoạt động hiệu quả và mở rộng thị phần tại Campuchia, nhất là các dự án trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, sản xuất phân bón, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, công nghệ thông tin và truyền thông, y tế và nông sản sạch.

Việt Nam - Campuchia mở rộng nâng cao chất lượng hợp tác về giáo dục – đào tạo; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa các bộ ngành, địa phương, đặc biệt ở khu vực các tỉnh biên giới, nhất là nâng cao trình độ quản lí cho các cấp lãnh đạo địa phương ở vùng tam giác; phối hợp đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thanh thiếu niên hai nước; phối hợp tìm vốn đầu tư cho các dự án kết nối giao thông hai nước; hợp tác du lịch đường bộ gắn với khai thác thế mạnh đặc sắc về văn hóa, di sản, ẩm thực; đẩy mạnh hợp tác về năng lượng xanh, sạch và tái tạo.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất cần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng, cần hợp tác quản lý tốt đường biên giới an ninh, an toàn, chống tội phạm, bảo vệ kết quả công tác phân giới cắm mốc đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc 16% còn lại, trong đó ưu tiên giải quyết 6% đường biên giới liên quan đến hoán đổi đất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Campuchia đã quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia; đề nghị Campuchia giải quyết các giấy tờ pháp lí; cho bà con người gốc Việt đã đủ điều kiện được nhập quốc tịch Campuchia, giúp người gốc Việt đã có thẻ thường trú được hưởng các quyền lợi chính đáng; hỗ trợ người gốc Việt thuộc diện di dời lên bờ tái định cư ổn định cuộc sống.

Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, hai bên tiếp tục tham vấn về các vấn đề chiến lược, an ninh - phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước; khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực.

Hai bên cùng đề cao lập trường nguyên tắc chung của ASEAN về Biển Đông: bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước UNCLOS 1982; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố DOC và sớm đạt được Bộ Quy tắc COC như lập trường chung của các nước đã nhấn mạnh.

Về hợp tác nghị viện giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trên nền tảng vững chắc của truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cơ quan lập pháp hai nước, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Campuchia trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước cũng như giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Campuchia để tiếp tục phát huy thúc đẩy kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai bên trên cơ sở “Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội” ký tháng 11/2022, đưa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia trở thành một trong những điển hình tiêu biểu về hợp tác nghị viện, đóng góp vào thành tựu chung của quan hệ hai nước.

Trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo cho rằng, hai bên cần duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các Ủy ban của Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ Quốc hội trẻ, Nhóm nữ nghị sĩ Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết; nhất là trong xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật và đóng góp vào quyết sách quan trọng của mỗi nước. Duy trì cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), trước mắt phối hợp với Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất tại Lào.

Phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn đa phương, tham vẫn ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh hợp tác giữa Ban Thư ký Quốc hội Campuchia và Văn phòng Quốc hội Việt Nam.

Nhân dịp này, qua Samdech Chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến Nhà vua Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu, Chủ tịch Đảng CPP Samdech Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Manet, nguyên Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin.