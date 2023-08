Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Văn phòng FPT tại Indonesia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số của FPT, doanh nghiệp đang góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm sáng công nghệ thông tin của khu vực và thế giới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dù mới thành lập tại nước bạn, nhưng FPT tại Indonesia nói chung, văn phòng FPT tại Jakarta nói riêng đã thiết lập được mạng lưới và bắt đầu có lãi, minh chứng cho xu thế vươn ra biển lớn của doanh nghiệp Việt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Văn phòng FPT.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian qua, hai bên đã ký kết các hiệp định, từ những hiệp định này mở rộng cơ hội để hợp tác sâu hơn trong nhiều lĩnh vực về biển, nghề cá, bao gồm cả đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản. Tại các cuộc hội đàm, gặp gỡ với lãnh đạo Indonesia và các diễn đàn đều thống nhất làm sao có vị thế trong ASEAN, thúc đẩy thương mại, đầu tư kinh doanh, hợp tác, phát triển chuỗi cung ứng mới.

Nhấn mạnh, xu hướng thế giới hiện nay, các nước đang tìm cách tái cơ cấu lại thị trường. Trong điều kiện đó, Việt Nam có thể thiết lập chuỗi cung ứng đặc thù đối với Indonesia về chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số. Đặc biệt, lĩnh vực then chốt là chuyển đổi số, điều này liên quan đến xây dựng hệ sinh thái cho hệ thống pháp luật, chính sách, nguồn nhân lực, niềm tin số, chủ quyền số quốc gia, vấn đề giao dịch xuyên biên giới, vấn đề an toàn an ninh biên bản. Do đó, doanh nghiệp cần có sự chủ động, tích cực hơn nữa để góp phần đạt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 30% GDP.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, không phải ngẫu nhiên Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu, bởi đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đổi mới sáng tạo của Việt Nam tới bạn bè quốc tế và FPT nên tham gia vào triển lãm này.

"Indonesia là nước có rất nhiều sáng kiến hợp tác khu vực. Hôm qua tôi đã nghe nói đến bạn sẽ thành lập trung tâm QR Code (mã phản hồi nhanh) của khu vực ASEAN. Tôi đề nghị Công ty FPT nghiên cứu kỹ về khuôn khổ hợp tác ASEAN trong lĩnh vực về chuyển đổi số, có hình thành khung chính sách, chủ động hợp tác và dần dần vươn lên làm chủ. Một mong mỏi thứ hai của chúng tôi, đây là công ty mà chúng ta đã đầu tư lâu tại Indonesia, nên là một đầu mối, tấm gương, để quảng bá, kết nối doanh nghiệp để hai nước đầu tư vào thị trường của nhau, hợp tác với nhau trong chuỗi cung ứng. Tôi rất muốn làm sao đó hình thành mạng lưới của hai bên. Ngoài vai trò của sứ quán, vai trò thương vụ, đoàn đại diện thương mại ra thì vai trò của các nhà đầu tư tiên phong đi đầu cũng cần phối hợp các bộ, ngành, địa phương." - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi thăm văn phòng FPT tại Indonesia.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, vừa qua Quốc hội, Chính phủ đã ban hành và hoàn thiện nhiều hệ thống pháp luật để phục vụ cho chuyển đổi số và công nghệ thông tin, trong đó đã thông qua Luật tần số vô tuyến điện, ban hành Luật giao dịch điện tử và đang xem xét thông qua một số Luật liên quan khác trong đó có Luật Viễn Thông (sửa đổi).