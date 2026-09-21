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Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được điều động làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thứ Hai, 20:39, 21/09/2026
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VOV.VN - Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.

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Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026. Ảnh: Báo Chính phủ.

Quyết định được ban hành trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng. Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Trước tháng 12/2010, ông Lê Hồng Vinh công tác tại Công ty Công trình 475, Công ty CP Xây dựng đường bộ Nghệ An; Ban QLDA công trình giao thông Nghệ An; Ban Quản lý giao thông Nghệ An; Chuyên viên công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2010 - 3/2014, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó giám đốc Sở GTVT Nghệ An.

Từ tháng 3/2014 - 10/2015, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

Từ tháng 10/2015 - 12/2015, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

Từ tháng 12/2015 - 12/2018, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2018 - 12/2024, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2024 - 1/2025, ông Lê Hồng Vinh đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 1/2025 - 10/2025, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 10/2025, ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 14/11/2025, ông Lê Hồng Vinh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Từ ngày 17/11/2025 đến nay, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phi Long/VOV.VN
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