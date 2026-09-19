Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đối với ông Vương Quốc Tuấn do đã được Trung ương điều động, phân công công tác khác. Đồng thời, xem xét tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và tiến hành bầu ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh Hội Nhà báo Thái Nguyên

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh ngày 24/7/1972, quê quán: xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên, là Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Thế Mạnh từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thế Mạnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh Hội Nhà báo Thái Nguyên

Ngày 18/9/2026, ông Nguyễn Thế Mạnh được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.