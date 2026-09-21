Ông Bùi Hoàng Phương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Với 57/57 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 100%), HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết bầu ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Hoàng Phương (đứng giữa) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Trong sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Hoàng Phương được giới thiệu để HĐND tỉnh Quảng Trị bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983; Quê quán: tỉnh Ninh Bình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Thạc sỹ Công nghệ thông tin, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Bùi Hoàng Phương (thứ 2 bên trái qua), tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và ông Lê Hồng Vinh (đứng giữa), Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Bùi Hoàng Phương từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Bùi Hoàng Phương được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.