Chuẩn bị tốt nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, chu đáo công tác nhân sự

Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng 19/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động chuẩn bị tốt nhất các nội dung và điều kiện cần thiết, bảo đảm Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức trang trọng, khoa học, hiệu quả, tạo nền tảng khởi đầu vững chắc cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ mới.

Phiên họp diễn ra trong thời điểm rất đặc biệt, vào giai đoạn chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được tổ chức thành công tốt đẹp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác lập pháp và việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Cho đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành thảo luận, cho ý kiến đối với toàn bộ các dự án luật, nghị quyết mà Chính phủ đã chuẩn bị kịp hồ sơ gồm: 8 dự án luật và 1 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Chính phủ dự kiến trình 9 dự án luật và 1 nghị quyết, tuy nhiên, đến nay còn 1 dự án luật Chính phủ chưa gửi hồ sơ là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến để trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và xem xét một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, bảo đảm chất lượng trước khi trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trong thời gian rất ngắn còn lại, khối lượng công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất còn nhiều. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung cao độ, chuẩn bị thật kỹ từng nội dung, từng khâu, đảm bảo mọi công tác được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ và đúng tiến độ.

Trước hết, cần chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự. Thứ hai, cần hoàn thiện, tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi sớm hồ sơ chính thức của các dự án luật, nghị quyết đến đại biểu Quốc hội trúng cử.

Khác với thông lệ các nhiệm kỳ trước, ngay tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội sẽ đồng thời xem xét, cho ý kiến và thông qua một số dự án luật, nghị quyết, vì vậy, công tác chuẩn bị phải cao hơn, kỹ lưỡng hơn.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đối với 2 dự án luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường đã có trong Chương trình lập pháp nhưng tại các cuộc họp, Chính phủ đã có ý kiến xin rút.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Văn phòng Quốc hội khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, nhất là trang thiết bị làm việc và phối hợp, đôn đốc các cơ quan hữu quan hoàn thiện, gửi tài liệu đầy đủ, kịp thời để phục vụ các đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu Quốc hội lần đầu tham gia hoạt động nghị trường, cần đặc biệt quan tâm việc cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn, tập huấn giúp các đại biểu sớm nắm bắt chương trình, nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội, tham gia hiệu quả ngay từ kỳ họp đầu tiên.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV sẽ còn một phiên họp cuối cùng để cho ý kiến đối với các nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội. Trong đó có một số nội dung rất quan trọng: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; đồng thời đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu ngay sau khi có ý kiến của Trung ương, bảo đảm chất lượng để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, công tác chuẩn bị cho các nội dung này cần được tiến hành từ sớm, bảo đảm việc chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ diễn ra và hiệu quả, thông suốt, liên tục.

Các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động chuẩn bị tốt nhất các nội dung và điều kiện cần thiết, bảo đảm Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức trang trọng, khoa học, hiệu quả, tạo nền tảng khởi đầu vững chắc cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ mới.