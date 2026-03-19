Công bố danh sách 84 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ

Thứ Năm, 11:47, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay 19/3, Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban bầu cử thành phố về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026– 2031.

Theo đó, có 84 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Quang cảnh Hội nghị

Thành phố Cần Thơ có 140 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2026- 2031 tại 28 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, mỗi đơn vị có 5 người ứng cử, số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị là 3 đại biểu.

Qua kỳ bầu cử nghiêm túc, đúng luật và sôi nổi, cử tri thành phố Cần Thơ đã lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng để bầu vào Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Mã Thị Tươi- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử thành phố thông qua nghị quyết

Theo cử tri thành phố Cần Thơ, 84 đại biểu được bầu là những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia HĐND thành phố.

Cử tri thành phố mong các đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử và đóng góp vào sự thành công chung thành phố Cần Thơ giai đoạn mới. 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cử tri Nguyễn Văn Vương ở ấp Láng Hầm A, xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ mong các vị đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 – 2031 quan tâm hơn nữa về vấn đề môi trường, hạ tầng nông thôn, hạ tầng thủy lợi phục vụ trực tiếp cho sản xuất; giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương, cũng như tạo điều kiện để người dân tiếp cận tốt hơn nữa các chính sách hỗ trợ sinh kế; hỗ trợ nông dân làm ra sản phẩm có đầu tư thuận lợi, dễ dàng; có biện pháp xử lý nghiêm với công ty, doanh nghiệp sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng; đặc biệt quan tâm hơn nữa đối với đời sống người nghèo và người yếu thế.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Đắk Lắk tập trung cụ thể hóa, triển khai quyết liệt 9 nghị quyết chiến lược
Đắk Lắk tập trung cụ thể hóa, triển khai quyết liệt 9 nghị quyết chiến lược

Đắk Lắk tập trung cụ thể hóa, triển khai quyết liệt 9 nghị quyết chiến lược

VOV.VN - Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các đảng ủy trực thuộc, đánh giá kết quả quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2026, với yêu cầu chuyển nhanh sang trạng thái tăng tốc, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cam kết trước cử tri không thể là “lời nói gió bay"

Cam kết trước cử tri không thể là “lời nói gió bay"

VOV.VN - Trong mỗi mùa bầu cử, lời cam kết trước cử tri thường được đưa ra với nhiều kỳ vọng nhưng lại khó kiểm chứng trong thực tế. Vì vậy, yêu cầu minh bạch hóa, công khai tiến độ thực hiện và tăng cường trách nhiệm giải trình trở thành điều kiện cần thiết để bảo đảm quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân.

Hải Phòng: Lấy “sản phẩm công việc” làm thước đo đánh giá cán bộ

Hải Phòng: Lấy “sản phẩm công việc” làm thước đo đánh giá cán bộ

VOV.VN - Hải Phòng đổi mới cách đánh giá cán bộ bằng việc lấy “sản phẩm công việc” làm thước đo, thay cho nhận xét cảm tính, qua đó bảo đảm minh bạch, rõ trách nhiệm và khuyến khích cán bộ chủ động, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

