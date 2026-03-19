Công bố danh sách 84 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ

Theo đó, có 84 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Quang cảnh Hội nghị

Thành phố Cần Thơ có 140 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2026- 2031 tại 28 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, mỗi đơn vị có 5 người ứng cử, số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị là 3 đại biểu.

Qua kỳ bầu cử nghiêm túc, đúng luật và sôi nổi, cử tri thành phố Cần Thơ đã lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng để bầu vào Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Mã Thị Tươi- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử thành phố thông qua nghị quyết

Theo cử tri thành phố Cần Thơ, 84 đại biểu được bầu là những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia HĐND thành phố.

Cử tri thành phố mong các đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử và đóng góp vào sự thành công chung thành phố Cần Thơ giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cử tri Nguyễn Văn Vương ở ấp Láng Hầm A, xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ mong các vị đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 – 2031 quan tâm hơn nữa về vấn đề môi trường, hạ tầng nông thôn, hạ tầng thủy lợi phục vụ trực tiếp cho sản xuất; giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương, cũng như tạo điều kiện để người dân tiếp cận tốt hơn nữa các chính sách hỗ trợ sinh kế; hỗ trợ nông dân làm ra sản phẩm có đầu tư thuận lợi, dễ dàng; có biện pháp xử lý nghiêm với công ty, doanh nghiệp sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng; đặc biệt quan tâm hơn nữa đối với đời sống người nghèo và người yếu thế.