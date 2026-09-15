Về chức năng, Văn phòng Quốc hội là cơ quan hành chính, tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Tại Phiên họp thứ 5, ngày 28/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

Nghị quyết cũng nêu rõ Văn phòng Quốc hội có 22 nhiệm vụ và quyền hạn. Đó là tổ chức phục vụ các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện chương trình công tác và các hoạt động khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tham mưu, phục vụ Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình làm việc và quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức các nghiệp vụ thư ký kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong việc tổ chức tập hợp, tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội.

Tham mưu, phục vụ hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong tổ chức phục vụ các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc điều hành công việc chung của Quốc hội, bảo đảm việc thực hiện Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc phối hợp công tác với Chủ tịch nước, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết về các nội dung do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Tổ chức việc công bố nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo phân công.

Chủ trì, phối hợp xây dựng chiến lược, định hướng và tổ chức triển khai chuyển đổi số; thống nhất quản lý kiến trúc, tiêu chuẩn, hạ tầng, nền tảng dùng chung, kết nối, liên thông và các điều kiện kỹ thuật phục vụ xây dựng và phát triển Quốc hội số; quản trị, vận hành hạ tầng, nền tảng số, dữ liệu số phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội gồm: Vụ Tổng hợp; Vụ Tổ chức-Cán bộ; Vụ Hành chính; Vụ Kế hoạch-Tài chính; Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế; Vụ Thông tin, Thư viện và Bảo tàng; Cục Chuyển đổi số; Cục Quản trị và Báo Đại biểu Nhân dân.